Более 529 тыс. услуг получили лица с инвалидностью через портал соцуслуг

Портал позволяет выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации.

С начала 2025 года через портал социальных услуг выполнено 529,1 тыс. заказов лиц с инвалидностью, в том числе — порядка 389,5 тыс. на технические средства реабилитации, 9,6 тыс. — на услуги жестового языка, 26 тыс. — на услуги индивидуального помощника, 104 тыс. — на санаторно-курортное лечение.

Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации. Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные ТСР можно посредством доставки либо самовывозом.

На сегодняшний день на портале зарегистрировано 630 поставщиков специальных социальных услуг, 1066 поставщиков ТСР, более 32 тыс. поставщиков услуг индивидуального помощника, 758 — жестового языка и 139 — санаторно-курортного лечения.

Консультации по пользованию порталом можно получить в контакт-центре поддержки по номеру 1414.