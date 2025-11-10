Казахстанский студент завоевал бронзовую медаль на чемпионате BRICS

В Китае прошел международный чемпионат профессионального мастерства BRICS National Vocational Skills Championships.

Студент Мангистауского энергетического колледжа имени Н. Бекбосынова Габбас Сағыныш занял третье место и завоевал бронзовую медаль. Он показал высокий результат в компетенции «Анализ и визуализация данных».

В международном чемпионате BRICS National Vocational Skills Championships приняло участие 137 команд из 9 стран, включая Китай, Россию и Индию.

По итогам соревнования штаб-квартира чемпионата пригласила Мангистауский энергетический колледж принять участие в международной конференции «Технологии и навыки будущего». Кроме того, стороны планируют подписать меморандум о сотрудничестве в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

Напомним – 21 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.