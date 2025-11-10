Казахстан и США расширяют сотрудничество в сфере цифровой инфраструктуры

Владелец Alatau City Bank Вячеслав Ким и компания DDH (North America) Inc. при поддержке МИИЦР РК подписали меморандум о взаимопонимании на сумму 300 миллионов долларов.

Цель соглашения — укрепление стратегического партнерства в сфере цифрового майнинга, модернизация энергетической и вычислительной инфраструктуры, а также привлечение частных инвестиций для создания современных дата-центров и повышения прозрачности и эффективности майнинговой отрасли Казахстана.

«Казахстан выстраивает открытую и стратегически ориентированную модель сотрудничества в индустрии цифровых активов. Подписание меморандума между казахстанским инвестором и американской майнинговой компанией отражает курс на международное партнерство, обмен технологиями и развитие устойчивых инвестиционных связей. Для Казахстана это возможность перенять лучшие практики, укрепить компетенции и заложить основу для совместных инноваций в сфере цифрового майнинга и искусственного интеллекта. Такие проекты способствуют укреплению статуса Казахстана как надежного и ответственного участника глобальной цифровой экономики», — отметил министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев.

«Заключение меморандума с одним из ведущих мировых игроков рынка обработки данных нацелено на укрепление международного партнерства казахстанского бизнеса в области информационных технологий, развития цифровых активов, ИИ и других сфер, являющихся приоритетными для экономики Казахстана. Мы рассматриваем это сотрудничество не только как инвестиционный проект, но и как уникальную возможность трансфера инноваций, повышения экспертизы в области создания энергетической и вычислительной инфраструктуры, развития облачных технологий и других неотъемлемых элементов цифровой экономики будущего», — подчеркнул владелец Alatau City Bank Вячеслав Ким.

