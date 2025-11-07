Педагоги РК получат доступ к ChatGPT Edu

Казахстан и OpenAI подписали меморандум для развития образования с использованием ИИ.

В Вашингтоне Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК, Министерство науки и высшего образования РК, АО «Казахтелеком», Freedom Holding Corp. и компания OpenAI, Inc. подписали меморандум, направленный на развитие образования и цифровых навыков с применением технологий искусственного интеллекта.

Согласно соглашению, педагоги Казахстана получат доступ к ChatGPT Edu — специальной версии ChatGPT для образовательных учреждений. Этот инструмент создан для широкого применения в сфере образования и предоставляет доступ к самым современным моделям OpenAI с высоким уровнем безопасности, защиты данных и административного контроля. ChatGPT Edu включает продвинутые функции — анализ данных, краткое изложение документов и создание индивидуальных GPT-ассистентов, которые помогают учителям экономить время, избавляясь от рутинных административных задач.

В соответствии с меморандумом планируется ежегодное предоставление не менее 165 000 лицензий OpenAI для педагогов в течение трех лет.

«Педагоги по всему миру уже используют искусственный интеллект, чтобы сократить административные задачи и уделять больше времени обучению и развитию обучающихся. При правильной поддержке учителя и преподаватели смогут развивать свой опыт работы с этими инструментами и максимально эффективно применять ИИ в учебном процессе. Наше соглашение с правительством Казахстана поможет местным педагогам использовать ChatGPT и внедрять преимущества ИИ в школы по всей стране», — отметил Кевин Миллс, руководитель направления по образованию и государственным программам GTM, OpenAI.

Инициатива поддерживает национальную стратегию Казахстана по цифровой трансформации и развитию человеческого потенциала, обеспечивая педагогам доступ к передовым мировым технологиям. Реализация соглашения будет способствовать развитию инновационного мышления, критического анализа и креативности у обучающихся, а также укреплению цифровых компетенций педагогов.

