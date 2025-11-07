Министерство ИИ РК и Groq (США) подписали меморандум о сотрудничестве

Он касается внедрения вычислительной инфраструктуры и развития ИИ-решений.

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК и американская компания Groq, Inc. подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на сотрудничество в области передовых вычислительных систем и искусственного интеллекта. Документ предусматривает развертывание инфраструктуры Groq в Казахстане, проведение пилотных проектов на базе Alem.AI и Astana Hub, а также создание облачных дата-центров нового поколения для поддержки национальных и региональных программ по развитию высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта.

Также Groq рассматривает возможность открытия официального представительства или инновационного центра в Казахстане, в том числе на базе Международного центра искусственного интеллекта, для содействия локализации технологий и развития совместных проектов.

