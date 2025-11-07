МИИЦР РК и BETA Technologies подписали меморандум о сотрудничестве в сфере передовых технологий транспорта

Он предусматривает совместную работу по продвижению инновационных решений в сфере электрических летательных аппаратов и интеллектуальных транспортных систем.

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК и американская компания BETA Technologies подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие сотрудничества в области информационных технологий и электрической авиации. Соглашение предусматривает совместную работу по реализации пилотных проектов, продвижению инновационных решений в сфере электрических летательных аппаратов, интеллектуальных транспортных систем и технологий продвинутой мобильности.

«Казахстан последовательно развивает новые технологические направления и формирует среду для внедрения инноваций. Сотрудничество с BETA Technologies укрепит наше лидерство в регионе и создаст новые возможности для развития умных и экологичных транспортных решений», — отметил Жаслан Мадиев, министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

Подписание меморандума состоялось в рамках деловой программы бизнес-конференции C5+1 в Вашингтоне, где обсуждаются перспективы сотрудничества между странами Центральной Азии и США в сфере технологий и устойчивого развития.

