    Министерство ИИ РК и Palo Alto Networks подписали меморандум о сотрудничестве

    Он касается кибербезопасности.

    7 ноября 2025 17:30, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Безопасность, Общество

    Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК подписало меморандум о взаимопонимании в области кибербезопасности с Palo Alto Networks. Документ был подписан на полях бизнес-конференции C5+1 в Вашингтоне. Этот важный шаг в установлении стратегического партнёрства открывает новые возможности для совместной работы по защите цифровой инфраструктуры, развитию технологий искусственного интеллекта и подготовке кадров для сферы кибербезопасности.

    «Подписание меморандума с Palo Alto Networks предоставляет Казахстану доступ к передовым технологиям кибербезопасности, включая инструменты на основе ИИ для мониторинга угроз и оперативного реагирования. Соглашение позволит внедрять современные образовательные программы по подготовке специалистов, реализовывать совместные проекты и укреплять критически важную цифровую инфраструктуру страны», - отметил Жаслан Мадиев, глава МИИЦР.

    Основная цель меморандума - развитие сотрудничества в области кибербезопасности, которая приобретает ключевое значение в условиях глобальных вызовов, связанных с защитой информации. В рамках соглашения МИИЦР и Palo Alto Networks будут обмениваться передовыми технологиями, лучшими практиками и экспертными знаниями для укрепления защиты критически важных цифровых активов Казахстана.

    «Подписание меморандума с является важным шагом в укреплении цифровой защиты страны. Мы намерены поддерживать усилия министерства по обеспечению безопасности критически важной цифровой инфраструктуры Казахстана», - заявил Даниэль Кроузе, вице-президент по вопросам государственной политики и взаимодействия с государственными органами Palo Alto Networks.

    Напомним — 14 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.

