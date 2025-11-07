Единая цифровая платформа по авторскому праву появится в Казахстане

Новый цифровой инструмент будут использовать для защиты и выплаты вознаграждений.

Сенат принял поправки в закон об интеллектуальной собственности. Документ предусматривает создание единой цифровой платформы для прозрачного учета и выплаты вознаграждений авторам и правообладателям. Также уточняет права организаций эфирного и кабельного вещания на ретрансляцию и использование контента, передает Sputnik.

Ботагоз Жакселекова рассказала об особенностях новой цифровой платформы. Через нее будут заключать договоры с концертными залами, ТВ-передачами и так далее. Каждый автор сможет отслеживать, когда и где звучала его музыка.

Также она рассказала, как будут фиксировать песни в ресторанах: «Это будет что-то вроде счетчика, который интегрируют с нашей платформой. С одной стороны, он распознает музыку, которую транслируют, а с другой — фиксирует. У каждого произведения есть свой собственный код, это устройство будет его фиксировать».