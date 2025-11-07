«Налог на Google» принес Казахстану свыше 118 млрд тенге

Введение «цифрового НДС» позволило РК занять место среди стран, эффективно регулирующих цифровую сферу.

В Комитете государственных доходов Министерства финансов рассказали, что с начала действия налога на цифровые услуги иностранные интернет-компании перечислили в бюджет страны 118,4 млрд тенге. Налог на цифровые услуги широко известен как «налог на Google», передает Zakon.kz.

С 1 января 2022 года в Казахстане действует механизм налогообложения иностранных компаний, которые предоставляют электронные услуги или продают товары через интернет казахстанским пользователям. Речь идет о глобальных онлайн-платформах, работающих напрямую с потребителями, в формате B2C. Они обязаны регистрироваться в Казахстане и платить налог на добавленную стоимость (НДС) по ставке 12%. Эта мера — шаг к справедливой конкуренции между отечественными и зарубежными поставщиками цифровых услуг.

По данным КГД, на сегодняшний день в Казахстане стоит на учете 118 иностранных компаний-нерезидентов, включая крупнейшие мировые платформы.

В 2025 году к ним присоединилось еще 20 компаний, среди которых — Chess.com (международная платформа для любителей шахмат), OpenAI, L.L.C. (разработчик ChatGPT), Canva Pty Ltd. (онлайн-платформа для дизайна), Microsoft Ireland Operations Limited (подразделение Microsoft), Canyon Bicycles GmbH (производитель спортивных велосипедов).

С начала действия налога иностранные цифровые компании оплатили 118,4 млрд тенге, из которых 48,6 млрд тенге — только за 2025 год. Это на 20 млрд тенге больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Крупнейшие плательщики НДС в 2025 году:

— Valve Corporation — 8,6 млрд тенге;

— Apple — 8 млрд тенге;

— Temu — 6,2 млрд тенге.

Как отметили в КГД, введение «цифрового НДС» позволило Казахстану занять место среди стран, эффективно регулирующих цифровую сферу. Это решение усилило поступления в бюджет, обеспечило прозрачность деятельности иностранных компаний и выровняло условия конкуренции для казахстанских IT-предприятий.

