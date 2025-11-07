Национальный Банк и Visa подписали меморандум о сотрудничестве

Стороны намерены создать Центр компетенций на базе Национальной платежной корпорации.

Национальный Банк подписал меморандум о сотрудничестве с глобальной платежной системой Visa в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон. Документ подписан заместителем председателя Нацбанка А. Баймагамбетовым и главой глобального направления по взаимодействию с государственными органами Visa Р. Б. Томсоном.

«Меморандум направлен на дальнейшее укрепление многолетнего партнерства между Национальным Банком и Visa, а также совместную реализацию инициатив по развитию платежного рынка Казахстана. Мы уверены, что совместные намерения сторон будут содействовать совершенствованию платежной отрасли, что, в свою очередь, откроет новые возможности для участников рынка», — отметил заместитель председателя Нацбанка А. Баймагамбетов.

Стороны намерены создать Центр компетенций на базе Национальной платежной корпорации Нацбанка для тестирования новейших инновационных решений на платежном рынке, включая апробацию карточных сервисов с использованием цифровых активов и изучение практических преимуществ для участников финансового рынка.

Кроме того, одним из приоритетных направлений меморандума станет совершенствование работы антифрод-центра Нацбанка. Планируется изучение и анализ технологий, основанных на искусственном интеллекте, для повышения эффективности противодействия мошенничеству на финансовом рынке.

