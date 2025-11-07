У Jusan Mobile новый председатель правления

Ранее Ринат Джексенов занимал руководящие позиции в АО «Кселл» и АО «Казахтелеком».

АО «Jusan Mobile» объявило о назначении Рината Джексенова председателем правления. Отмечается, что это должно заметно усилить позиции компании на казахстанском телеком-рынке.

«Ринат Джексенов — опытный управленец с более чем 20-летним стажем в коммерческом менеджменте, из которых свыше 17 лет посвятил телеком-индустрии. Он зарекомендовал себя как профессионал, способный выстраивать эффективные бизнес-модели, развивать команды и реализовывать масштабные стратегические задачи. В разные годы Ринат Джексенов занимал руководящие позиции в ведущих компаниях отрасли — АО „Кселл“ и АО „Казахтелеком“, где отвечал за развитие продаж, клиентских сервисов и цифровых каналов, обеспечивая устойчивый рост показателей и повышение качества обслуживания», — заявили в компании.

С 2025 года он работает в АО «Jusan Mobile», где занимал должность главного коммерческого директора и члена правления.

Как коммерческий директор Jusan Mobile Джексенов провел трансформацию коммерческой модели и оптимизацию продаж и клиентского сервиса, осуществил подключение 328 сел к интернету через OneWeb в рамках Нацпроекта. К слову, интеграция со спутниковыми технологиями OneWeb дает компании стратегическое преимущество в регионах, где 4G и 5G пока недоступны.

Подчеркивается, что стратегическое видение и управленческий подход сыграли важную роль в укреплении рыночных позиций компании и повышении эффективности бизнес-процессов. Назначение Рината Джексенова председателем правления отражает преемственность стратегии развития Jusan Mobile и курс на дальнейшее укрепление позиций компании в телекоммуникационном секторе Казахстана.