В Минпросвещения объяснили, зачем в школах хотят запретить телефоны

Первый вице-министр просвещения РК Майра Мелдебекова прокомментировала запрет на использование мобильных телефонов в школах, отметив, что мера направлена на повышение концентрации учеников во время учебного процесса. По словам Мелдебековой, запрет не имеет целью ограничить детей, а создан для того, чтобы помочь им сосредоточиться на занятиях, передает Курсив.

«Вы сами представьте, если ученик отвлекается на телефон, он не слушает учителя. В первую очередь эта норма внедрена именно для учебного процесса», — подчеркнула она.

При этом журналисты поинтересовались, не возникает ли противоречие между ограничением использования телефонов и курсом на внедрение искусственного интеллекта в школьную программу. Вице-министр ответила, что развитие цифровых навыков и технологий ИИ в системе образования не зависит от наличия смартфона на парте.

«С этого года у нас внедряются базовые основы искусственного интеллекта. Пока мы интегрировали ИИ в курсы цифровой грамотности и информатики», — отметила Майра Мелдебекова.

Она пояснила, что обучение ИИ предполагает работу с технологическими инструментами, но это не означает свободное использование личных гаджетов на уроках.

«ИИ — это инструмент, технология. И в рамках внедрения искусственного интеллекта нами разработаны соответствующие рекомендации», — добавила вице-министр.

К слову, ведущие образовательные сети Казахстана, такие как «Білім-Инновация», Назарбаев Интеллектуальные школы и большинство частных школ, уже ввели ограничения на использование смартфонов во время уроков.

Напомним – 21 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.