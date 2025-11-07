В Нацбанке рассмотрели вопросы развития внутренней инфраструктуры и проектов цифровизации

Состоялось очередное заседание совета директоров Национального Банка.

В ходе заседания рассмотрели и утвердили изменения и дополнения в налоговую учетную политику Нацбанка, порядок исполнения налоговых обязательств и социальных платежей, а также в ряд других внутренних документов. Кроме того, совет директоров принял решение в рамках реализации проекта по развитию единой централизованной архитектуры «Фабрики данных».

Рассмотренные вопросы направлены на дальнейшее развитие внутренней инфраструктуры монетарного регулятора, повышение эффективности управления финансовыми и информационными процессами, а также реализацию стратегических задач в сфере цифровизации.

Напомним — 10 апреля 2026 года в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.