    В Нацбанке рассмотрели вопросы развития внутренней инфраструктуры и проектов цифровизации

    Состоялось очередное заседание совета директоров Национального Банка.

    7 ноября 2025 13:00, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес

    В ходе заседания рассмотрели и утвердили изменения и дополнения в налоговую учетную политику Нацбанка, порядок исполнения налоговых обязательств и социальных платежей, а также в ряд других внутренних документов. Кроме того, совет директоров принял решение в рамках реализации проекта по развитию единой централизованной архитектуры «Фабрики данных».

    Рассмотренные вопросы направлены на дальнейшее развитие внутренней инфраструктуры монетарного регулятора, повышение эффективности управления финансовыми и информационными процессами, а также реализацию стратегических задач в сфере цифровизации.

