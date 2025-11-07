Казахстанские стартапы представили инновационные решения Президенту РК

Проекты продемонстрировали технологическую зрелость, масштабируемость и подтвержденную инвестиционную привлекательность.

В рамках официального визита Касым-Жомарта Токаева в Соединенные Штаты Америки состоялась встреча с основателями казахстанских технологических компаний, представляющих новое поколение стартапов с высоким потенциалом глобального роста. Представленные проекты продемонстрировали технологическую зрелость, масштабируемость и подтвержденную инвестиционную привлекательность. Все команды являются резидентами Astana Hub и Silkroad Innovation Hub, международного партнера в США, который содействует продвижению технологий и инноваций Центральной Евразии на местный рынок.

«Сегодня мы видим, что казахстанские команды способны не только создавать технологии мирового уровня, но и конкурировать на глобальной арене. Это подтверждает, что Казахстан формирует устойчивую экосистему инноваций, где идеи превращаются в продукты, востребованные в мире», — отметил министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев.

В ходе встречи было представлено четыре казахстанских стартапа, отражающие масштаб и разнообразие технологического потенциала страны:

— Valinor Discovery. ​​Жанель Нугманова, основатель и операционный директор. Биотехнологический стартап, использующий генеративный ИИ и мультиомные данные для моделирования виртуальных пациентов и прогнозирования эффективности лекарств.

— Deepinfra. Есенжар Канапин, сооснователь. Предоставляет удобную для разработчиков платформу, обеспечивающую быстрое, масштабируемое и экономичное выполнение инференса моделей машинного обучения и ИИ через API.

— Arc Aero. Асель Турсун, сооснователь и генеральный директор. Автономные беспилотники нового поколения для общественной безопасности и логистики. Arc Aero уже интегрируется с системами 911 и внедряет центры реагирования в правоохранительных органах и медицинских системах США.

— Perceptis AI. Ерсултан Сапар, сооснователь и технический директор. Платформа на основе генеративного ИИ для автоматизации консалтинговых и аналитических документов: от анализа архивов и разработки стратегий до материалов для советов директоров. Основана выпускниками UC Berkeley и бывшими сотрудниками McKinsey и Apple.

Представленные проекты символизируют новое поколение технологического предпринимательства Казахстана — открытого, глобально ориентированного и конкурентоспособного. Важную роль в развитии этой экосистемы в Кремниевой долине играет Silkroad Innovation Hub, который продвигает Центральную Евразию как один регион, выступая платформой для обучения и формирования партнерств между технологическими предпринимателями, экспертами и инноваторами региона и США.

«За два года наше сообщество выросло до более чем 350 стартапов, — говорит Асет Абдуалиев, основатель и генеральный директор Silkroad Innovation Hub. — Привлеченные венчурные инвестиции превысили $100 млн, совокупная капитализация портфельных компаний — свыше $3 млрд. Регион созрел: талантливым фаундерам уже недостаточно работать в крупных технологических компаниях, они создают свои и масштабируют их на глобальных рынках. Наша задача — сделать Центральную Евразию видимой, узнаваемой и уважаемой в Кремниевой долине, а стартапы быстрее переходили от первых пилотов к повторяемым продажам».