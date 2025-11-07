«Казахтелеком» подтвердил соответствие международному стандарту управления ИТ-услугами ISO/IEC 20000-1-2016

Процессы эксплуатации и поддержки ИТ-инфраструктуры компании функционируют эффективно и соответствуют мировым практикам.

«Казахтелеком» успешно прошло ежегодный инспекционный аудит системы управления ИТ-услугами на соответствие международному стандарту ISO/IEC 20000-1-2016. Проверка проводилась независимой сертификационной организацией и подтвердила, что процессы эксплуатации и поддержки ИТ-инфраструктуры компании функционируют эффективно и соответствуют мировым практикам.

Стандарт ISO/IEC 20000-1-2016 определяет требования к системе управления ИТ-услугами (IT Service Management, ITSM) — от планирования и предоставления до их постоянного улучшения. Наличие этого сертификата подтверждает, что компания управляет своими ИТ-процессами системно, обеспечивает стабильность и качество предоставляемых сервисов как для внутренних, так и для внешних клиентов.

«Инспекционный аудит — это не просто формальная процедура, а серьезная проверка зрелости процессов. Для нас важно, чтобы система управления ИТ-услугами действительно работала на практике: помогала командам быстрее решать инциденты, планировать изменения, управлять рисками и обеспечивать непрерывность сервисов. Подтверждение соответствия ISO/IEC 20000-1 показывает, что наша модель ИТ-управления эффективна и продолжает развиваться», — отметил генеральный директор Дивизиона ИТ «Казахтелекома» Марат Абдилдабеков.

Отметим, «Казахтелеком» стал практически одной из первых компаний в Казахстане, получивших сертификат ISO/IEC 20000-1-2016 в 2023 году. Согласно требованиям стандарта, организации ежегодно проходят инспекционные аудиты для подтверждения соответствия. Следующая полная ресертификация системы управления ИТ-услугами в компании запланирована на 2026 год.