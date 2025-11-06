Банковская тайна под охраной: важное разъяснение для казахстанцев

В АРРФР заявили — новый налоговый кодекс не дает никому права просто так просматривать счета.

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова прокомментировала опасения о том, что после принятия нового налогового кодекса банковская тайна якобы перестанет действовать в Казахстане, передает Liter.kz.

Отвечая на вопрос, можно ли говорить о том, что банковская тайна «практически утратила себя», Абылкасымова заявила, что такие утверждения неверны: «Нет, так говорить нельзя. Мы придаем очень важное значение банковской тайне. Мы против расширения оснований для ее раскрытия. Для нас это — безопасность данных и конфиденциальность информации всех граждан».

По ее словам, законодательство, действительно, предусматривает исключительные случаи, когда данные о счетах и операциях могут быть раскрыты, однако этот перечень строго ограничен и закреплен в законе «О банках и банковской деятельности».

«Этот исчерпывающий перечень определен в законе. Он не претерпел значительных изменений. Банковская тайна сохраняется и продолжает защищаться», — добавила она.

В АРРФР подчеркнули, что новый налоговый кодекс не отменяет принципа конфиденциальности банковских данных, и доступ к информации по счетам может быть предоставлен только в предусмотренных законом случаях — например, по решению суда или в рамках расследования.

