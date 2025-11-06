В Министерстве ИИ прокомментировали блокировку телефонов

Если гражданин самостоятельно завез смартфон, он может внести информацию о нем в соответствующий сервис и предоставить необходимые данные.

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин в кулуарах мажилиса прокомментировал блокировку нелегально завезенных телефонов в Казахстан. Он заявил, что если гражданин самостоятельно завез смартфон, он может внести информацию о нем в соответствующий сервис и предоставить необходимые данные. Он заверил, что с этим проблем нет, передает Zakon.kz.

«Если же речь идет о телефонах, завезенных нелегально, то, действительно, некоторые из них могут быть заблокированы. Такие устройства можно легализовать, направив информацию — в том числе проводится перепроверка, действительно ли люди выезжали из другой страны в определенный промежуток времени. После этого смартфоны могут быть зарегистрированы и ими можно будет спокойно пользоваться», — пояснил Коняшкин.

У спикера поинтересовались, что будет с телефонами, продающимися на маркетплейсах и уже превратившимися в «кирпичи», которые не работают.

«Мы ранее давали разъяснение о необходимости проверять смартфоны перед покупкой — по IMEI-коду можно определить, легально ли устройство было ввезено», — дополнил Ростислав Коняшкин.