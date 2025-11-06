Следите за новостями

    Казахстанцы смогут управлять счетами в разных банках через одно приложение

    Когда именно будет введено новшество, пока неизвестно.

    6 ноября 2025 15:00, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Общество

    В мажилисе выступил заместитель председателя Нацбанка Берик Шолпанкулов, он заявил, что казахстанцы смогут управлять счетами в разных банках через одно приложение. Однако, комиссии не снизятся, передает Sputnik.

    «Комиссия, используемая по переводу денежных средств между банками, скорее всего, не уменьшится, но мы готовы это рассмотреть и прорабатывать с банками постоянно, чтобы в случае повышения эффективности и снижения себестоимости предоставляемых услуг, мы будем требовать от банков снижения комиссии», — заявил Шолпанкулов.

    Когда именно будет введено новшество, он не сообщил. Ранее мажилис одобрил закон, который регулирует банковскую деятельность. В документе, в частности, сказано, что банки будут обязаны раскрывать полную и понятную информацию о финансовых продуктах, включая процентные ставки, сроки и условия кредитования.

