Когда именно будет введено новшество, пока неизвестно.

В мажилисе выступил заместитель председателя Нацбанка Берик Шолпанкулов, он заявил, что казахстанцы смогут управлять счетами в разных банках через одно приложение. Однако, комиссии не снизятся, передает Sputnik.

«Комиссия, используемая по переводу денежных средств между банками, скорее всего, не уменьшится, но мы готовы это рассмотреть и прорабатывать с банками постоянно, чтобы в случае повышения эффективности и снижения себестоимости предоставляемых услуг, мы будем требовать от банков снижения комиссии», — заявил Шолпанкулов.

Когда именно будет введено новшество, он не сообщил. Ранее мажилис одобрил закон, который регулирует банковскую деятельность. В документе, в частности, сказано, что банки будут обязаны раскрывать полную и понятную информацию о финансовых продуктах, включая процентные ставки, сроки и условия кредитования.

