Нацбанк вводит ежедневный обмен данными по экспорту с налоговой и банками

Ранее сведения по товарам предоставлялись раз в месяц.

Национальный банк сообщил о том, что с марта 2026 года вместе с банками второго уровня и комитетом госдоходов переходит на информационный обмен нового формата. Это означает ежедневное получение сведений по декларациям на товары и по заявлениям о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, а также запуск платформы по информационному обмену по электронным счетам-фактурам на ежедневной основе, передает Sputnik.

«Ранее информационный обмен по этим видам документов осуществлялся на ежемесячной основе и в формате „запрос-ответ“. Уполномоченным банкам потребуется дополнительное время для завершения интеграции информационных систем и их тестирования, в связи с чем предлагается отложить введение норм Правил, вступающих в действие с 1 января 2026 года, на 1 марта 2026 года», — отметили в Нацбанке.

Также планируется ввести поправки, которые позволят улучшить информационный обмен между органами и агентами валютного контроля, повысить эффективность мониторинга исполнения обязательств по экспортно-импортным контрактам. Это положительно отразится на участниках внешнеэкономической деятельности, заявили в Нацбанке.

