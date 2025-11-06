Как будут работать криптообменники в Казахстане?

Запуск системы планируется в 2026 году.

Заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов рассказал, как будут работать криптообменники в стране. На сегодняшний день в рамках законопроекта предусмотрено внедрение регуляторной зоны по новым видам активов — цифровым финансовым активам, передает Zakon.kz.

«Это системные коины, обеспеченные активами, и цифровые финансовые инструменты, привязанные к реальным активам, которые регулируются по тем же принципам, что и традиционные. Вторая часть — мы открываем криптообменники, которые позволят гражданам покупать и продавать криптоактивы», — отметил Берик Шолпанкулов.

Спикер пояснил, каким образом это будет работать.

«Такая модель существует везде. Обычно человек, который хочет купить криптоактив, приходит, например, к криптомату, вставляет свою карту и выбирает актив. Прежде чем совершить покупку, он проходит регистрацию, чтобы открыть криптокошелек, куда будут зачислены средства. Этот обменник предоставляет первичные услуги — по открытию криптокошелька, а также проверку личности и происхождения средств в соответствии с законом о противодействии отмыванию доходов. Если расчет идет по карте — это просто, если наличными — объем покупки будет ограничен. После этого клиент может дать указание перевести средства на свой счет на криптобирже МФЦА», — рассказал спикер.

Берик Шолпанкулов добавил, что после принятия законопроекта участие в таких операциях станет доступно всем гражданам. Запуск системы планируется в 2026 году, и тогда криптообменники начнут полноценно работать.

