Цифровой кодекс презентовали в сенате

Депутатам комитета сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству презентовали проект Цифрового кодекса. Документ направлен на создание единой и прозрачной системы правового регулирования цифровой сферы. Проект Кодекса объединяет разрозненные отраслевые законы в единую структуру, устраняя дублирование норм и упрощая регулирование. Кодекс учитывает, что цифровые технологии сегодня пронизывают все сферы жизни — от государственного управления до бизнеса и устанавливает единые правила для цифровой среды. Он также формирует правовую основу для развития цифрового государства. Отдельное внимание уделено обеспечению национального цифрового суверенитета. Кодекс закрепляет правовые основы управления данными и цифровыми объектами, а также меры по защите цифрового пространства Казахстана и укреплению технологической независимости страны, передает Uchet.kz.

В проекте определены основные виды цифровых прав и объектов, а также вводится единый правовой режим цифровых документов, который придает им юридическую силу и обеспечивает их машиночитаемость и долговременное хранение. Кроме того, Кодекс вводит понятие цифровой зрелости, отражающее готовность государственных органов и организаций к применению технологий. Устанавливается правовой режим национальных цифровых объектов, предусматривающий ограничение участия иностранных компаний в управлении критически важными системами, и обязательный аудит их безопасности.

