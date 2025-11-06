Перечень приоритетных IT-направлений в сфере ИКТ будет расширен

Цель проекта — расширение конкурентоспособности казахстанского IT-сектора.

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК разработало и вынесло на обсуждение проект приказа о внесении изменений и дополнений в Перечень приоритетных видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий и критериев собственного производства. Проект приказа разработан в соответствии с пунктом 4-3 статьи 293 Налогового кодекса РК, он предусматривает расширение перечня приоритетных видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий, передает Uchet.kz.

Цели проекта заключаются в расширении конкурентоспособности казахстанского IT-сектора, привлечении новых иностранных компаний и увеличении инвестиционной привлекательности страны, что позволит конкурировать с технопарками соседних государств. Ожидаемые результаты предусматривают значительное увеличение экспортных показателей, числа резидентов Astana Hub и рост инновационной активности IT-компаний, которые должны проявиться уже к началу 2026 года и сохранять устойчивую положительную динамику в дальнейшем.

Обсуждение проекта приказа продлится до 17 ноября 2025 года на портале «Открытые НПА».