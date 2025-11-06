Правовой статус цифрового тенге закрепят в Казахстане

Мажилис одобрил в первом чтении законопроект о банках и банковской деятельности и сопутствующие поправки по вопросам регулирования и развития финансового рынка.

В проекте принятого закона о банках и банковской деятельности закрепляется правовой статус цифрового тенге и вводится регулирование цифровых финансовых активов. Вводbтся три вида ЦФА: цифровые активы, удостоверяющие права требования на деньги (стейблкоины); цифровые финансовые активы, обеспеченные базовым активом; финансовые инструменты, эмитируемые в цифровой форме, передает Uchet.kz.

Кроме того, одобренный законопроект дает старт развитию финтех-направлений и поддержке инноваций. В частности, он позволяет банкам инвестировать в новые финтех-компании, работающие в сферах цифровых технологий, электронной коммерции, кибербезопасности, биометрии, искусственного интеллекта и телекоммуникаций.

