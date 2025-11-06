Казахстанцы не смогут переводить деньги во время телефонных звонков

Новое правило ввели для защиты граждан от телефонных мошенников.

Теперь, если при работе в банковском приложении включен микрофон текущего звонка, операции с деньгами будут временно заблокированы. Это не даст мошенникам управлять действиями клиента во время разговора. В случае обнаружения признаков дистанционного управления устройством приложение также будет отключать часть функций или полностью блокировать операции, передает Uchet.kz.

Кроме этого, вводится обязательная двухфакторная аутентификация. Например, при входе в приложение нужно будет не только ввести пароль, но и подтвердить вход через SMS, push-уведомление или биометрию.

Напомним — 14 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.