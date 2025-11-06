Звонки и сообщения в МАХ стали доступны в странах СНГ

Общаться в мессенджере теперь смогут жители девяти стран.

Помимо граждан России и Беларуси, возможность общаться в МАХ появилась у жителей Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. Обновление позволит миллионам пользователей поддерживать общение с близкими за границей.

Для общения с пользователями из стран СНГ необходимо, чтобы номера собеседников были добавлены в списки контактов. В случае, если пользователи не находятся в списках контактов друг друга, то один из собеседников может отправить ссылку-приглашение.

Как пояснили разработчики, добавление номера собеседника в списки контактов — необходимая мера для сохранения в МАХ безопасного и доверенного формата общения: «Это позволит продолжить эффективно бороться с мошенниками, исключить спам-рассылки и обеспечить дополнительную защиту данных пользователей».

Для регистрации в МАХ необходимо скачать приложение, выбрать страну и ввести номер телефона. Для завершения регистрации останется ввести проверочный код из SMS и предоставить согласие на синхронизацию контактов. Усилить безопасность аккаунта можно с помощью двухфакторной аутентификации — включить ее можно в разделе профиля «Приватность».

MAX — российский мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В нем доступны аудио и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей. Отмечается, что в октябре в МАХ зарегистрировалось 50 миллионов пользователей.