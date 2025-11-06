Премьер-министры РК и Беларуси посетили Astana Hub

Зарубежные гости также ознакомились с деятельностью Цифрового офиса и технологическими возможностями Egov Mobile, Egov Business, Smart Data Ukimet и Национальной платформы ИИ.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и премьер-министр Беларуси Александр Турчин, прибывший с официальным визитом в РК, совместно посетили Astana Hub. Правительственная делегация Республики Беларусь была ознакомлена с развитием цифровой индустрии РК, инновационными стартапами и GovTech решениями.

В рамках поставленной Президентом Касым-Жомартом Токаевым задачи по ускоренному развитию цифрового государства и внедрению инновационных технологий во все отрасли экономики правительством ведется системная работа. На сегодня РК занимает 10 место в мире и 1 в СНГ по индексу онлайн-услуг ООН, а также 24 место в глобальном индексе развития электронного правительства. Свыше 90% госуслуг в стране доступно гражданам онлайн. В 2024 году экспорт IT-услуг Казахстана превысил $880 млн долларов, увеличившись на более чем 20%.

На площадке Astana Hub, центра притяжения инноваций, делегация ознакомилась с казахстанскими стартапами, применением искусственного интеллекта в области обеспечения безопасности взрослых и детей Aman, развития спортивной аналитики Mirai Tech, разработкой беспилотных технологий aDrone.kz. Также представлены ИИ-стартапы, используемые в сферах образования TrustExam и Codiplay, здравоохранения Ascle и др.

При посещении Tomorrow School, где применяется инновационная система обучения peer-to-peer, внимание было уделено работе по подготовке высококвалифицированных IT-специалистов. В целом в РК около 500 тыс. граждан обучается основам искусственного интеллекта.

Кроме того, премьер-министру Беларуси была презентована деятельность Цифрового офиса и технологические возможности Egov Mobile, Egov Business, Smart Data Ukimet, Национальной платформы ИИ и др., направленных на удобство населения и бизнеса, а также эффективность работы госорганов.