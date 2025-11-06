Минфин представил свои цифровые проекты

Один из них — маркетплейс государственного имущества Tapsyru.

По словам вице-министра финансов РК Асета Турысова, создается государственная база данных «Национальный каталог товаров». В нее уже внесено 15 млн товаров, подключилось несколько торговых сетей по стране.

Спикер отметил, что сейчас в сфере госзакупок, таможни, статистики, чеков и электронных счетов-фактур используется множество разрозненных справочников. Это приводит к дублированию, несоответствиям и осложняет учет товаров. Для решения этой проблемы разрабатывается государственная база данных, которая объединит все справочники в единую систему.

«На сегодняшний день торговые сети „Анвар“, „Magnum“, „Small“ работают с нами в пилотном режиме. В каждом чеке появляется наименование товара и его производитель. 15 млн товаров уже внесено в базу данных. До конца года планируем увеличить количество товаров. Мы планируем охватить все отрасли. Так сможем обеспечить прозрачность, анализировать цены. При модерации каталога будем применять искусственный интеллект», — объяснил Асет Турысов.

В таможенной отрасли внедряется информационная система «Keden», которая заменит ранее действовавшие информсистемы «Астана-1», Единое окно и ТАИС. В настоящее время реализовано 49 интеграций, выпущено 357 тыс. таможенных деклараций.

Все меры государственной поддержки отныне будут интегрированы в информсистему «Baqylauda». Раньше в стране не было такого реестра. Теперь все институты, начиная от «Даму» до проектов в сельхозотрасли будут интегрированы в новую систему. В дальнейшем при государственном планировании бюджета будет учитываться эффективность той или иной меры господдержки.

Министерством финансов также запущен маркетплейс государственного имущества Tapsyru.

«В стране есть очень много госимущества. Госорганы порой просто не видели то или иное госимущество. Поэтому мы оцифровали их. Это 20 млн объектов. Если необходимо определенное здание, его можно не покупать, а предложить тот объект, который освободил другой госорган. Представители государственных органов тоже могут заходить на сайт и следить за имуществом. Если в каком-то госоргане есть личное имущество либо выставленное на аукцион, госорган может забрать его себе и поставить на баланс в электронном формате. Мы также планируем использовать возможности ИИ, который покажет эффективность применения государственного имущества», — добавил Асет Турысов.

Напомним — 10 апреля 2026 года в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.