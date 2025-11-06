Следите за новостями

    Как ИИ может помочь таможенникам, рассказали в Минфине

    В планах также — запустить в первом квартале 2026 года модуль по импорту.

    6 ноября 2025 09:00, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Общество

    Вице-министр финансов Асет Турысов рассказал, когда искусственный интеллект полноценно заработает на таможне. Первоочередная цель — заменить все старые информационные системы на единую, которая не будет нуждаться в интеграции с базами данных других госорганов, передает Zakon.kz.

    «Применение искусственного интеллекта там также планируется в помощь брокерам, в консультировании, предзаполнении деклараций на товары, определении справочников. Пока человек данные вручную забивает, ИИ может подсказывать, как лучше заполнять, это сокращает время. По провозу товара — применение ИИ будем апробировать. Можно будет определять, соответствует ли товар по снимкам той категории, которая в декларации указана», — пояснил Асет Турысов.

    В планах — запустить в первом квартале 2026 года модуль по импорту.

