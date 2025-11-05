87 терабайт исторических данных перенесли в Smart Data Finance

В министерстве финансов продолжается цифровая трансформация.

В прошлом году по поручению Главы государства был проведен независимый аудит всех информационных систем Комитета государственных доходов. В результате было рекомендовано вместо 14 информационных систем перейти на 5 — с новой архитектурой и технологиями. Об этом сообщил вице-министр финансов РК Асет Турысов.

По итогам проведенной работы было объединено 7 разрозненных систем в единую платформу ИСНА, которая уже внедрена. Проведено 75 интеграций с госорганами и банками, обработано 295 млн операций и 101 млн платежей. Время обработки данных сократилось: операционного дня — с 18 до 3 часов, онлайн-платежи — с 15 до 1 минуты, обработка документов — с 1 часа до 1 минуты.

Ключевой задачей стало перенести 87 терабайт исторических данных с 7 старых систем на новую платформу Smart Data Finance. Теперь система интегрирована с 74 базами госорганов и формирует налоговые досье на физических и юридических лиц.

«Что это дает? Первое — это позволяет переходить на автоматический расчет налогов, второе — на предзаполнение декларации. Ранее у бизнеса и у физических лиц был вопрос, если я купил недвижимость, и в госбазе данных она числится, почему я должен в декларации это забивать сам физически. Задача тотальной цифровизации — это как раз собрать все данные о гражданине, о юридическом лице и предоставить в виде предзаполненной декларации, как те или иные налоги будут начисляться», — пояснил спикер.

В Комитете государственных доходов реализуется проект «Цифровая карта госфинансов». Система собирает данные о местоположении компаний, кассовой дисциплине, количестве выбитых чеков и товарной аналитике.

«Например, 260 тыс. контрольных кассовых машин в течение года отбивали один чек и одну сумму. Эта кассовая дисциплина очень низкая и создает вопросы. Все это делается для того, чтобы в системе управления рисками взаимодействовать с юридическими лицами. И если кассовая дисциплина не соблюдается, то мы будем отправлять информирование, что есть какие-то вопросы, необходимо улучшать и делать прозрачными свои процессы», — пояснил вице-министр.

В дальнейшем в «Цифровую карту госфинансов» планируется интегрировать не только чеки и счета-фактуры, но и расходную часть. Это позволит формировать полную картину доходов и расходов по регионам и использовать данные для анализа цен, товарных потоков и планирования государственного бюджета с применением искусственного интеллекта.

Напомним — 10 апреля 2026 года в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.