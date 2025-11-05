ҚР Қаржы министрлігі бюджет шығыстарын бақылауды күшейту үшін онлайн бюджеттік мониторингті енгізбек
Алдағы уақытта ішкі мемлекеттік аудит комитеті жұмысының тиімділігін арттыру және электрондық форматқа толығымен көшу үшін онлайн бюджеттік мониторинг жүйесін кеңейту жоспарлануда.
Қазынашылық комитеті, Еңбек және Оқу-ағарту министрліктері жүйелерінен алынған мәліметтер негізінде бюджет қаражатының жұмсалуын бақылауды күшейтуге бағытталған онлайн бюджеттік мониторинг жүргізіледі. Мұнда үлкен деректерді талдау (big data) қолданылады: қазынашылық, мемлекеттік сатып алулар, бухгалтерлік жоспарлаудан алынған мәліметтер қолданылады. Бұл іске асырылатын шаралардың тиімділігін бағалауға және жоспарланған көрсеткіштерді нақты орындалумен салыстыруға мүмкіндік береді. Осы тәсілдің арқасында шамамен 132 млрд теңгеге, ал өткен жылы — 307 млрд теңгеге тәуекел төлемдерді анықтауға мүмкіндік туды. Бұл туралы ОКҚ алаңында өткен баспасөз мәслихатында ҚР қаржы вице-министрі Әсет Тұрысов айтты.
Спикер атап өткендей, алдағы уақытта ішкі мемлекеттік аудит комитеті жұмысының тиімділігін арттыру және электрондық форматқа толығымен көшу үшін онлайн бюджеттік мониторинг жүйесін кеңейту жоспарлануда. Жасанды интеллект те қолданылады — бұл тәуекелдерді автоматты түрде анықтауға және талдауға мүмкіндік береді.
«Кешенде шығыс бөлігі бойынша ішкі big data құрылды. Бұл мемлекеттік органның цифрлық профилінің бір түрі — мұнда оның бюджеті қандай, қандай мүлік, қандай шешімдер қабылдап жатқаны, сондай-ақ оның қызметінен қандай салықтық және салықтық емес түсімдер қалыптасатыны көрінеді. Мұның бәрі бюджеттің кіріс және шығыс бөліктері бойынша макро болжамдарды қалыптастыру, шығыстардың тиімділігін бақылау және мемлекеттік органдарға олардың жұмысын өзін-өзі бағалауға арналған ақпарат беру үшін жасалады. Келесі кезеңде біз жасанды интеллектіні қолдануды жоспарлап отырмыз. Бұдан әрі Қаржы министрлігі жұмысының тиімділігін арттыру үшін мемлекеттік функциялардың, шығыстар мен сатып алулардың тиімділігін бағалауға көшу көзделген», — деп түсіндірді Әсет Тұрысов.
Бүгінгі таңда Қаржы министрлігінде 7 түрлі терезе бар, олар арқылы бизнес немесе азаматтар ведомствомен өзара іс-қимыл жасайды. Мысалы, заңды тұлға салық төлеушінің кабинетінде, мемлекеттік сатып алу жүйесінде, электрондық шот-фактураларда, Е-Қазына тізілімінде және басқа да сервистерде бөлек жұмыс істейді. Спикер атап өткендей, осыған байланысты, бизнес бірден бірнеше жүйені ашуы керек, бұл қолайсыздықтар туғызады. Сондықтан «Бірыңғай жеке кабинет» жобасы іске асырылуда, онда осы 7 жүйенің барлығы бір цифрлық кеңістікке біріктірілген.
«Қазір жоба тәжірибелік пайдалануға берілді, барлық негізгі платформамен интеграция аяқталды. Келесі жылы жүйені өнеркәсіптік пайдалануға енгізуді жоспарлап отырмыз. Осының арқасында кез келген кәсіпкер өзінің жеке кабинетіне кіре отырып, барлық қажетті ақпаратты көре алады: салықтар, кедендік операциялар, мемлекеттік сатып алулар және тіпті мемлекеттік қолдау шаралары бойынша ақпарат», — деді Әсет Тұрысов.
Вице-министрдің айтуынша, «Бірыңғай жеке кабинет» Қаржы министрлігі, бизнес және азаматтар арасындағы ашықтық көпіріне айналады. Бұл барлығына қандай салықтарды және қашан төлеу керектігін түсінуге, салық жүктемесін болжауға мүмкіндік береді.