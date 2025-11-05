В Казахстане внедряют онлайн-бюджетный мониторинг

Он должен усилить контроль за расходами бюджета.

На основании полученных данных из систем Комитета казначейства, Минтруда и Минпросвещения проводится онлайн бюджетный мониторинг, который направлен на усиление контроля за расходованием бюджетных средств. Здесь применяется анализ больших данных: используются сведения из казначейства, государственных закупок, бухгалтерских планирований. Это позволяет оценить эффективность реализуемых мер и сопоставить запланированные показатели с фактическим исполнением. Благодаря такому подходу удалось выявить рисковые платежи на сумму около 132 млрд тенге, а за прошлый год — 307 млрд тенге. Об этом в ходе пресс-конференции в СЦК рассказал вице-министр финансов РК Асет Турысов.

Как отметил спикер, в дальнейшем планируется расширить систему онлайн-бюджетного мониторинга, чтобы повысить эффективность работы Комитета внутреннего государственного аудита и полностью перейти в электронный формат. Также будут применять искусственный интеллект — он позволит автоматически «подсвечивать» и анализировать риски.

«В комплексе также создали внутреннюю big data по расходной части. Это своего рода цифровой профиль государственного органа — в нем отражается, какой у него бюджет, какое имущество, какие решения принимаются, а также какие налоговые и неналоговые поступления формируются от его деятельности. Все это делается для того, чтобы формировать макропрогнозы по доходной и расходной частям бюджета, мониторить эффективность расходов и предоставлять госорганам информацию для самооценки их работы. На следующем этапе планируем применять искусственный интеллект. Далее — переход к оценке эффективности государственных функций, расходов и закупок, чтобы в целом повысить эффективность работы министерства финансов», —пояснил Асет Турысов.

На сегодняшний день у министерства финансов существует 7 различных окон, через которые бизнес или граждане взаимодействуют с ведомством. Например, юридическое лицо работает в кабинете налогоплательщика, отдельно в системе госзакупок, в электронных счетах-фактурах, в реестре Е-Қазына и других сервисах. Из-за этого, как отметил спикер, бизнесу приходится открывать сразу несколько систем, что создает неудобства. Именно поэтому реализуется проект «Единый личный кабинет», где все эти системы объединены в одно цифровое пространство.

«Сейчас проект уже запущен в опытную эксплуатацию, интеграция со всеми основными платформами завершена. В следующем году планируем ввести систему в промышленную эксплуатацию. Благодаря этому любой предприниматель, зайдя в свой личный кабинет, сможет видеть всю необходимую информацию: по налогам, таможенным операциям, госзакупкам и даже по мерам господдержки», — проинформировал Асет Турысов.

«Единый личный кабинет» станет мостом прозрачности между Минфином, бизнесом и гражданами. Он позволит каждому понимать, какие налоги и когда нужно оплачивать, прогнозировать налоговую нагрузку.

