Минфин намерен следить за продажами бизнеса

Вице-министр финансов рассказал о низкой кассовой дисциплине у казахстанского бизнеса.

Асет Турысов сообщил, что 260 тыс. контрольно-кассовых машин в течение года пробивали чеки на одни и те же суммы. Для снижения таких рисков в Минфине внедряется «Цифровая карта госфинансов». Здесь будет информация по всем ИП и юрлицам, передает Zakon.kz.

«Если кассовая дисциплина не соблюдается, то мы будем отправлять уведомления, что у вас есть такие-то проблемы и нужно улучшать и делать прозрачными свои бизнес-процессы. Мы собираем информацию о том, где они расположены, сколько чеков выбивается, какая кассовая дисциплина у данного юридического лица, смотрим товарную аналитику — то есть, какой товар где выбился и какую эффективность принес. Это позволяет точно отслеживать, как проходят продажи. Можно проверить любой чек», — заявил вице-министр.

Собрав всю информацию, Минфин сможет увидеть, какой доход приносит здание, район, область и республика в целом.

