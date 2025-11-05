Казахстанцам напомнили об опасности из-за кодов из SMS

Мошенники стремятся получить коды от 1414.

В АО «Национальные информационные технологии» напомнили гражданам о мошенниках. В последнее время участились случаи, когда злоумышленники представляются сотрудниками почты, банков, операторов связи, госорганов, техподдержки или курьерских служб и действуют от имени официального номера 1414, передает Zakon.kz.

«Они стремятся получить ваши личные данные и доступ к вашему телефону. Что важно знать: код из SMS от 1414 и ЭЦП-ключи нельзя передавать третьим лицам; не переходите по подозрительным ссылкам; не устанавливайте сторонние приложения по просьбе незнакомцев; если сомневаетесь — перезвоните в колл-центр 1414. Мы не используем бизнес-аккаунты и не рассылаем сообщения пользователям в мессенджерах (WhatsApp, Signal, Viber и так далее). Берегите свои данные. Доверяйте только официальным источникам», — предостерегли в АО «НИТ».

Полезные контакты: 1414 — колл-центр; 102 — сообщить о мошенничестве в полицию.

Напомним — 14 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.