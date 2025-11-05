ИИ подскажет, где лучше открыть магазин или кофейню

Искусственный интеллект будет помогать казахстанским бизнесменам.

Государство проводит анализ данных о торговле через электронные счета-фактуры с помощью ИИ. На основе этого анализа в Минфине хотят давать советы бизнесменам, где лучше открывать свои заведения или продавать товары. В ходе брифинга в СЦК вице-министр финансов Асет Турысов сообщил, что в разработанной государством цифровой карте госфинансов и системе электронных счетов-фактур используются технологии Big Data и искусственного интеллекта для анализа торговой активности. Эти данные должны помочь бизнесменам лучше планировать свою деятельность, передает Курсив.

«В карте госфинансов мы сделали ИИ-аналитика, который примерно по чекам понимает, где в каком районе и какие товары лучше приобрести. Мы сейчас его апробируем и в дальнейшем планируем через меры господдержки или просто в личном кабинете налогоплательщика предпринимателю предоставлять эту информацию, чтобы помочь ему. Если вдруг он столкнулся с ситуацией, когда не знает, куда ему сбыть свой товар, то, по крайней мере, эти данные должны подсказать, чтобы он мог найти новые пути рынка и повысить свою деловую активность», − отметил Асет Турысов.

Пподобным образом будут проанализированы данные о торговой активности через электронные счета-фактуры. Налогоплательщик через единый кабинет сможет увидеть, где ему будет выгоднее вести свою деятельность, в каком районе он мог бы эффективнее продавать свои товары и где у него было бы не так много конкурентов.

ИИ будет анализировать данные как о самом бизнесмене и его деятельности, так и о торговой активности в регионе, где он работает, чтобы давать полезные советы. Так Минфин планирует стимулировать бизнес и деловую активность.

«Такая помощь будет полезна, когда вы хотите получить господдержку. На сегодня малый и средний бизнес при получении субсидий или небольших кредитов обращается к госорганам. Допустим, бизнесмен хочет открыть кофейню, но при этом, где открыть, как открыть, он больше ездит по городу и смотрит сам. Мы можем по чекам проанализировать и сказать: зачем тебе ехать туда, открывай в этом месте или, допустим, в спальном районе было бы лучше. Вот такие методы будут стимулировать деловую активность», − отметил Асет Турысов.