Казахстанцы жалуются на рост тарифов мобильных операторов

Одна из клиенток Beeline пожаловалась, что ее домашний интернет будет стоить 21,5 тыс. тенге в месяц.

Пользователи соцсети Threads сообщают о повышении тарифов мобильных операторов Altel и Beeline. По данным абонентов, стоимость одного из самых популярных тарифов Altel вырастет почти в полтора раза. Речь идет о подорожании с 11 ноября тарифа «Ерекше» — с 2990 тг. до 4390 тг. (однако объем доступных гигабайтов и звонков в рамках тарифа увеличится). Клиенты Beeline также отмечают рост стоимости домашнего интернета: если три года назад тариф обходился им в 5500 тг., то с декабря стоимость составит уже 21500 тг., передает Курсив.

«Три года назад я подключала этот тариф за 5500 тг., потом повысили до 8590 тг. Ладно, думаю, все цены растут. После еще повысили до 11590 тг. На мой взгляд, это уже „потолок“ для интернета, но с декабря будет 21500 тг!» — написала одна из пользователей Threads.

В самом Beeline на жалобу отреагировали — в компании отметили, что у части клиентов может некорректно отображаться сумма абонентской платы по «Интернету дома». Ситуацию пообещали исправить в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что казахстанцам стоит готовиться к возможному росту стоимости мобильной связи и интернета уже в начале 2026 года. Операторы сотовой связи заявили, что рассматривают вариант повышения тарифов примерно на 15-20% в следующем году. Причина — рост затрат на электроэнергию, импортное оборудование и предстоящее повышение НДС.

Напомним — 22 мая 2026 года в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.