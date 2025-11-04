Определены победители грантов в проекте ITMLab 2.0

Молодые люди не просто создают IT-решения, но и стремятся использовать технологии во благо общества.

31 октября в Алматы Менеджмент Университете состоялся Pitch Day — важное мероприятие второго сезона ITMLab, где 22 команды, прошедшие этап трекинга, представили свои доработанные инклюзивные IT-проекты. Pitch Day стал кульминацией программы: участники представили готовые концепции IT-решений перед жюри, инвесторами и представителями государственных органов.

«Компания Шеврон уже второй год совместно с общественным фондом ITeachMe реализует проект ITMLab, направленный на развитие инноваций и инклюзивных технологий в Казахстане. С каждым годом мы видим, как растет потенциал казахстанской молодежи — их идеи становятся все смелее, а проекты — все технологичнее и социально значимее. Мы гордимся тем, что молодые люди не просто создают IT-решения, но и стремятся использовать технологии во благо общества. Сегодня участники программы вновь доказали, что способны превращать идеи в реальные продукты, способные изменить жизнь людей с инвалидностью. Мы вдохновлены их энергией, креативностью и верой в перемены — именно такие инициативы формируют будущее Казахстана», — говорит Толкын Нигмеджанова, представитель IT департамента Евразийского подразделения «Шеврон».

По итогам мероприятия были определены 10 лучших команд, которые получили гранты в размере 600 000 тенге на создание работающего прототипа.

— Ai-komekshi — адаптированная платформа на основе искусственного интеллекта для трудоустройства лиц с инвалидностью;

— Ceolina — интерактивная арт-терапевтическая платформа, развивающая социальные и эмоциональные навыки детей с расстройствами аутистического спектра;

— MindShield — AI-платформа, которая анализирует движения пальцев для раннего скрининга болезни Паркинсона;

— Mila4AI — инновационное решение для расширения доступа к логопедической помощи детям с тяжелыми нарушениями речи;

— Samga — веб-платформа с интерактивными терапевтическими играми для детей с инвалидностью;

— Future IT — смарт-очки для людей с нарушением зрения, распознающие текст и озвучивающие его в реальном времени;

— NIS CaseX — трость с искусственным интеллектом и 3D-звуком для безопасного передвижении лиц с нарушением зрения;

— MadZhan — умные очки для лиц с нарушением слуха, обеспечивающие безопасную навигацию и коммуникацию;

— Calvados — компьютерная мышь, управляемая ртом, для пользователей с ограниченной подвижностью;

— NextAbility — интерактивная внутриротовая капа с элементами AI для управления инвалидной коляской и цифровыми устройствами.

Для отбора лучших команд на Pitch Day был приглашен экспертный состав жюри: Толкын Нигмеджанова, представитель IT department Евразийского подразделения компании «Шеврон»; Захира Бегалиева, советник министра труда и социальной защиты населения РК, директор фонда «ITeachMe»; Дмитрий Пак, руководитель ESG практики в Европе и Центральной Азии, EPAM; Ли Мария, координатор программы Multimedia Sciences, университет СДУ, директор программы Technology Leadership, InVisionU.

Почетным гостем мероприятия стал руководитель Управления занятости и социальных программ города Алматы Бауржан Жаубасов, чье участие подчеркнуло важность ITMLab для государственной повестки в сфере инклюзивного развития.

«Сегодняшнее мероприятие показало, насколько молодежь вовлечена в социальную сферу и заинтересована в создании позитивных изменений. Участники продемонстрировали высокий уровень креативности, ответственности и стремления развивать технологии, направленные на улучшение качества жизни людей с инвалидностью. В рамках соревнования команды представили инновационные решения в области инклюзии, которые имеют реальный потенциал изменить общество к лучшему. Каждый проект был по-своему уникальным и вдохновляющим, а участники — настоящие молодцы, доказавшие, что будущее инклюзивных технологий в надежных руках», — отметил Бауржан Жаубасов.

В июле 2025 года стартовал второй сезон проекта ITMLab с проведением онлайн-хакатона, в рамках которого было подано 30 идей. Для расширения географии проекта и привлечения участников из регионов было проведено более 30 инфо-кампаний в разных городах Казахстана. По итогам отбора 40 лучших идей было представлено на офлайн-сессии в Алматы, где участники презентовали свои инновационные решения — от умных очков до платформы перевода жестового языка. Жюри определило 22 сильнейшие команды, которые прошли в следующий этап — четырехнедельный трекинг.

Pitch Day стал связующим этапом между трекингом и Demo Day, направленным на отбор наиболее перспективных инклюзивных решений. Мероприятие позволит объединить участников программы, представителей государства, бизнеса и экспертного сообщества для совместного развития технологий, улучшающих качество жизни людей с инвалидностью.

ITMLab продолжает формировать экосистему инклюзивных инноваций, объединяя государство, бизнес и гражданское общество. Во втором сезоне особое внимание уделяется технологической составляющей, вовлеченности регионов и практической ценности создаваемых продуктов.

Финальные проекты будут представлены в январе 2026 года на демо-дне в Астане перед представителями бизнеса, инвесторами, министерствами и общественными организациями.