Электронная платформа закупок в рамках нацпроекта МЭКС готовится к запуску

Субъекты естественных монополий смогут подавать заявки онлайн на модернизацию своих объектов, а процесс рассмотрения и утверждения будет проходить в цифровом формате.

С ноября 2025 года в Казахстане начнет работу электронная платформа закупок в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов. Она создана на базе системы электронных закупок ТОО «Самрук-Қазына Контракт», которое определено администратором платформы. Теперь субъекты естественных монополий смогут подавать заявки онлайн на модернизацию своих объектов, а весь процесс их рассмотрения и утверждения будет проходить оперативно в цифровом формате.

Цифровизация закупочных процедур рассматривается как основной инструмент эффективной реализации нацпроекта. Для обеспечения запуска платформы была заблаговременно создана необходимая нормативная база. Приказом Министерства промышленности и строительства в сентябре 2025 года утверждены правила функционирования электронной платформы в рамках нацпроекта, а также определены ответственные органы и регламенты работы.

Все инструкции и официальные документы доступны на официальном сайте МЭКС — Modernization.kz, где участники могут заранее ознакомиться с требованиями.

Электронная платформа закупок МЭКС охватывает полный жизненный цикл проектов модернизации — от подачи заявки до ввода объекта в эксплуатацию. Система автоматизирует ключевые процессы:

— планирование, отбор и согласование проектов, а также мониторинг их реализации на всех этапах;

— определение механизмов финансирования модернизации и условий предоставления субсидий по процентным ставкам займов для проектов;

— закуп работ и услуг для реализации проектов — выбор подрядных организаций и заключение договоров «под ключ» (формат EPC контрактов) в электронном формате;

— субсидирование ставок по кредитам для субъектов естественных монополий;

— приобретение оборудования и материалов у казахстанских товаропроизводителей с заключением офтейк-контрактов в целях поддержки отечественного бизнеса;

— формирование отчетности и аналитики по всем перечисленным процессам для контроля хода реализации проекта.

Электронная система обеспечивает прозрачность, оперативность и контроль на всех стадиях. Каждая заявка получает уникальный ID, все действия согласующих лиц и исполнителей подтверждаются электронной цифровой подписью, документы хранятся в электронном виде.

Платформа интегрирована с государственными реестрами и отраслевыми базами данных, что исключает дублирование данных и позволяет автоматически проверять необходимые сведения. Такой подход значительно ускоряет процессы и повышает контроль: ответственные органы видят текущий статус каждого проекта, а риски затягивания сроков или несогласованности действий снижаются до минимума. Доступ к платформе имеют уполномоченные лица министерств и акиматов для согласования проектов, а также сами заявители — компании, которые через личный кабинет подают документы и отслеживают ход рассмотрения.

Кроме того, создается открытый аналитический веб-портал и контакт-центр, через которые общественность сможет получать актуальные данные о ходе реализации нацпроекта. Онлайн-карта объектов и интерактивные панели статистики позволят отслеживать работы по проектам в режиме реального времени. Пользователи смогут видеть, какие объекты находятся на стадии согласования, где уже начаты строительные работы и какие проекты завершены.

Нацпроект МЭКС направлен не только на обновление критически важной инфраструктуры энергетики и ЖКХ, но и сопровождается внедрением передовых цифровых решений для управления процессами реновации на каждом этапе. При этом запуск единой электронной платформы при поддержке «Самрук-Қазына Контракт» и предстоящее подключение Цифрового тенге создают беспрецедентный уровень прозрачности и контроля работ.

Напомним — 27 августа 2026 года в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.