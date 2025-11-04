Следите за новостями

Цифра дня

На 19% вырос рынок виртуальных АТС РК в денежном выражении

    Доступ к более чем 6 тысячам сайтов ограничили в Казахстане

    В Министерстве культуры и информации в ответе на депутатский запрос сообщили о принимаемых мерах касательно борьбы с запрещенными интернет-ресурсами.

    4 ноября 2025 09:00, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Общество

    Как сообщили в Минкульте, с начала текущего года в целях защиты граждан в информационном пространстве министерством выявлено 7964 материала, связанных с интернет-мошенничеством, передает Zakon.kz.

    По результатам рассмотрения выдано 179 предписаний об ограничении доступа к 6087 интернет-ресурсам и ссылкам, а также направлено три предупреждения в адрес сайтов, содержащих противоправные материалы.

    Кроме того, с целью минимизации использования онлайн-платформ в преступных целях в ходе мониторинга в адрес администраций социальных сетей направлено 145 уведомлений и предупреждений по 1874 материалам, касающимся интернет-мошенничества.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.