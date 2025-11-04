Доступ к более чем 6 тысячам сайтов ограничили в Казахстане

В Министерстве культуры и информации в ответе на депутатский запрос сообщили о принимаемых мерах касательно борьбы с запрещенными интернет-ресурсами.

Как сообщили в Минкульте, с начала текущего года в целях защиты граждан в информационном пространстве министерством выявлено 7964 материала, связанных с интернет-мошенничеством, передает Zakon.kz.

По результатам рассмотрения выдано 179 предписаний об ограничении доступа к 6087 интернет-ресурсам и ссылкам, а также направлено три предупреждения в адрес сайтов, содержащих противоправные материалы.

Кроме того, с целью минимизации использования онлайн-платформ в преступных целях в ходе мониторинга в адрес администраций социальных сетей направлено 145 уведомлений и предупреждений по 1874 материалам, касающимся интернет-мошенничества.