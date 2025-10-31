Объем внутреннего рынка электронной коммерции в Кыргызстане достиг $525 млн

Глава кабинета министров КР Адылбек Касымалиев выступил на Международном форуме по электронной коммерции E-commerce EXPO Central Asia 2025.

Объем внутреннего рынка электронной коммерции в Кыргызстане в 2025 году достиг 525 миллионов долларов, заявил глава кабинета министров Адылбек Касымалиев на международном форуме электронной коммерции «E-commerce EXPO Central Asia 2025». Рост составил около 15% по сравнению с прошлым годом. Касымалиев отметил, что за полугодие 2025-го совершено около 1 миллиона транзакций на 1,7 миллиарда сомов, рост по объему почти на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, передает Sputnik.

«Для Кыргызстана электронная торговля стала не просто новым сектором, а мощным инструментом экономического роста и интеграции в региональные и глобальные цепочки поставок. В последние годы мы видим стремительный рост онлайн-продаж, цифровых платежей, а также развитие логистической и финансовой инфраструктуры, которая делает участие в электронной экономике доступным для малого и среднего бизнеса», — сказал председатель кабмина.

По словам Касымалиева, разрабатывается парк электронной коммерции — площадки для поддержки e-commerce-предпринимателей, создания цифровой инфраструктуры и логистики. Введена льготная налоговая и правовая база: например, специальный налоговый режим с 2 процентами от оборота, освобождение от НДС, налога с доходов и с продаж для участников e-commerce.

