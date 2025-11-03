Прикоснуться к будущему: как прошла презентация новых сервисов Kaspi.kz

Этот вечер вновь показал, как разработки, созданные в Казахстане, меняют привычную реальность.

31 октября в Алматы состоялась презентация Kaspi.kz, где глава и сооснователь компании Михаил Ломтадзе представил новые сервисы, которые сделают жизнь миллионов казахстанцев удобнее, безопаснее и станут поводом для национальной гордости.

Каждая презентация Kaspi.kz — это возможность прикоснуться к будущему. Этот вечер вновь показал, как разработки, созданные в Казахстане, меняют привычную реальность. Главное открытие — Kaspi Alaqan. Собственная разработка Kaspi.kz, новый способ оплаты, при котором достаточно поднести ладонь к терминалу. Без карты и телефона.

Для названия Kaspi выбрал простое и понятное слово, которое лучше всего передает идею сервиса. «Алақан» по-казахски значит «ладонь».

«Все начиналось всегда с руки. В руке были деньги. Потом мы сделали карту. На карте — деньги, карта — в руке. Потом мы сделали карту в мобильном телефоне, мобильный телефон — в руках. И мы подумали — а зачем все это нужно, если есть рука? Поэтому сегодня мы запускаем оплату рукой», — заявил Михаил Ломтадзе.

Первым клиентом Kaspi Alaqan стал знаменитый казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, который, несмотря на плотный график тренировок, решил лично принять участие в презентации сервиса. Он первым зарегистрировался в системе и провел оплату. Михаил Ломтадзе пошутил, что Kaspi Alaqan сам в шоке от того, кто стал его первым пользователем.

Технология сочетает простоту и высокий уровень защиты — даже выше, чем у знакомого клиентам Kaspi ID, который ежедневно обеспечивает безопасность миллионов пользователей при входе в приложение Kaspi.kz, Kaspi Банкоматы и Kaspi Картоматы.

Совершать оплату ладонью абсолютно безопасно. Каждая рука уникальна, и Kaspi Alaqan преобразует информацию о ней в зашифрованный цифровой код, который потом хранится в базе Kaspi и позволяет идентифицировать клиента.

Подключение Kaspi Alaqan занимает несколько секунд через банкомат или терминал, после чего можно оплачивать покупки.

«Часто у нас бывает ситуация, когда нет интернета, приложение не работает. Или телефон разрядился, например. Но для руки не нужен интернет, руку не нужно заряжать, — отметил Михаил. — Мы благодарны нашим любимым клиентам, что они хотят каждый раз пользоваться нашими новыми сервисами. Давайте вместе с вами в очередной раз поставим Казахстан на мировую карту инноваций!».

Пользователь сохраняет полный контроль: регистрацию в Kaspi Alaqan можно удалить в любой момент. Казахстанская разработка выводит страну в число немногих стран, где внедрена оплата ладонью. Сегодня эта технология развивается в Китае и США.

«Еще одна небольшая новость: при подключении Kaspi Alaqan наши любимые партнеры будут иметь комиссии за прием платежей 0% на 3 месяца. Для того, чтобы вы могли попробовать, убедиться, и чтобы всем понравилось. Мы надеемся, что мы оправдаем ваши ожидания. Но я настолько уверен, что наш сервис такой классный, что мне кажется — мы все будем в восторге. Я просто реально вижу, как сидят иностранцы, скажем, в ресторане, и мы оплачиваем счет рукой. Представляете? Иностранцы в шоке!», — говорит глава Kaspi.kz.

Осенью 2025 года технология будет внедрена в банкоматах по всей стране, к декабрю — в магазинах и торговых центрах Алматы и затем по всей стране.

«Kaspi Alaqan — это самое технологичное, самое дорогое устройство, которое мы когда-либо создавали. И мы точно так же бесплатно будем его предоставлять нашим любимым партнерам, как и прежние платежные терминалы. Уже 20 тысяч устройств у нас есть для Алматы. И мы начинаем: вы скоро увидите первые „алаканы“ у наших партнеров!», — анонсировал Михаил.

Помимо Kaspi Alaqan Михаил Ломтадзе также представил два новых сервиса для предпринимателей.

Kaspi Аш — умный ассистент партнеров Kaspi Магазина. Он помогает создавать карточки товаров: создает фото, заполняет характеристики и предлагает описание. То, что раньше занимало часы, теперь делается за минуты. Kaspi Ai появится в январе 2026 года.

«Kaspi Ai — умный помощник, причем слово „помощник“ является очень важным. Это подразумевает, что Ai помогает, но решение все равно остается за партнером, теми людьми, которые пользуются этим помощником. Есть простые регулярные задачи, которые мы можем ускорить, упростить, сделать более качественным именно с применением таких технологий. Одна из задач, про которую мы хотим сегодня рассказать — будет первым применением Kaspi Ai для партнеров. Самый важный вопрос для торговли с древних времен заключается в следующем: с одной стороны — „как я могу помочь клиенту сделать правильный выбор?“, и с другой — „как я могу увеличить свои продажи?“. Kaspi Ai думал над этим вопросом и в итоге дал нам ответ, что первый шаг — создавать качественный контент, который помогает покупателю и клиенту принять правильное решение, а магазину — увеличить продажи. Контент должен быть настолько хороший, чтобы привлекать внимание», — пояснил Михаил Ломтадзе.

Kaspi Ai анализирует фотографии товара, определяет характеристики, самостоятельно создает описания и фотографии. Очень важный момент и повод для гордости: Kaspi Ai умеет писать тексты на казахском, русском и турецком языках, при этом казахстанская модель — одна из лучших по генерации текстов.

«Вот, например, чайник. Мы спросили Kaspi Ai, что можно улучшить в его описании. Он нам сказал, что, во-первых, нужно показать чайник в интерьере. Потому что такие фото увеличивают продажи: люди увидят, как этот товар выглядит в интерьере, и это их заинтересует. Во-вторых — показать крупным планом, что у чайника есть сенсорный экран, значит это „умный“ чайник. А если показать еще и смартфон, вы еще больше подчеркнете, что товар является умным устройством. Кроме того, стоит показать размеры. При этом все изображения создал сам Kaspi Ai. Он сделал фотографии и объяснил, почему нужны именно такие. Также Kaspi Ai предлагает и описание товара», — рассказывает Михаил Ломтадзе.

После того, как Kaspi Ai помог улучшить карточку чайника, интерес клиентов (клики), вырос на 35%, а продажи — на 83%.

Следующий пример товара, на котором опробовали инструмент — шины.

«Мы спросили Kaspi Ai, а что можно сделать с шинами? Он нам посоветовал — первой картинкой сделайте инфографику. Сам ее сделал и объяснил. Инфографика позволяет сразу увидеть сезоны, характеристики (например — наличие шипов), и так далее. А еще нарисовал снежинку — то есть, подчеркнул визуально, что это является сезонным товаром. И точно так же сделал описание, в котором раскрыл все эти преимущества. Первая картинка, кстати, очень важна, потому что это первое, что видит клиент. Это увеличивает на 40% интерес клиента, на 50% — продажи», — говорит глава компании.

Таким образом, Kaspi Ai помогает продавцам улучшить карточки товаров: добавляет фото, характеристики, описания, размеры, делает акценты на преимуществах. При необходимости сервис сам запрашивает дополнительную информацию, например — фото бирки. Но предприниматель сохраняет полный контроль над карточкой — может редактировать тексты и выбирать лучшие изображения.

Kaspi Ai позволяет создать готовую карточку товара всего за три минуты, повышая привлекательность продукта и снижая количество возвратов. Раньше на это уходило в три раза больше времени. Михаил Ломтадзе отметил, что увеличение продаж и интерес клиентов продолжались все 30 дней, пока проводилось наблюдение за товарами с карточками, сформированными c помощью Kaspi Ai.

Второй сервис для бизнеса, который анонсировал Михаил — «Внешняя реклама». Он позволяет партнерам запускать рекламные кампании своих товаров на внешних платформах прямо через интерфейс Kaspi.kz.

Сервис дает возможность за одну минуту создать и запустить рекламу, предварительно увидев, как она будет выглядеть на разных площадках — Instagram, Google, Facebook, TikTok. После запуска партнер получает аналитику по всем каналам: показатели, данные об эффективности, возможность приостановить или активировать кампанию. Сервис «Внешняя реклама» будет доступен уже в ноябре.

Очевидно, что эти инновации уже завтра войдут в повседневную жизнь казахстанцев. Ведь так было всегда — после презентации новых невероятных сервисов они очень быстро становились популярными и любимыми.

«Хочется вспомнить о том, какие классные сервисы мы запускали все это время. Эти сервисы и продукты для нас сегодня стали такими привычными, что мы их иногда даже не замечаем. Например, Kaspi Gold, всеми любимая карта. Изначальная идея Kaspi Gold была в том, что мы хотели дать нашим любимым клиентам — каждому казахстанцу — по золотой карте. И сегодня около 15 миллионов наших любимых клиентов пользуется Kaspi Gold. Раньше получение других карт занимало где-то приблизительно около недели, может десять дней. Мы сделали возможным получение именной карты в нашем отделении за 15 минут. Тогда это был космос. А потом мы сделали Kaspi Картомат за 60 секунд. Это единственная технология, единственное устройство, в мире таких аналогов нет. В Казахстане после нас запустили подобное наши коллеги. Вся разработка, все сделано в Казахстане нашими сотрудниками для наших любимых клиентов. И теперь Kaspi Картомат выпускает карту за 45-60 секунд», — отмечает спикер.

Напомнил Михаил и о том, какой важной инновацией в свое время была возможность оплачивать онлайн через приложение коммуналку без комиссии и очередей. Потом Kaspi добавил оплату и других сервисов — образование, транспорт, парковки, вендинговые аппараты, билеты. То, к чему все так привыкли. Сегодня у Kaspi только в сфере различных платежей около 30 тысяч партнеров. Также среди привычных сервисов, которые благодаря Kaspi.kz стали частью повседневности — переводы по номеру телефона.

Чтобы обеспечить предпринимателей современными платежными терминалами, Kaspi раздал их бесплатно по всей стране. И, конечно, одним из самых популярных сервисов стал Kaspi QR.

«Kaspi QR — совершенно уникальный пример. Единственный пример в мире, где QR распространен настолько, насколько он распространен у нас Казахстане — это Китай. Никто не верил, что у нас получится. Но нам все-таки удалось, потому что мы сделали классный сервис оплаты с мобильного телефона. И мы также построили сеть платежных терминалов вместе с нашими партнерами. Мы дали платежные терминалы совершенно бесплатно, и все это нам обошлось в 200 миллионов долларов. Стоимость одного терминала приблизительно была около 300 долларов. Мы за все время около 700 тысяч терминалов предоставили бесплатно. В результате у нас сегодня почти 100% магазинов и партнеров по всей стране принимают оплату с QR», — поделился Михаил.

Еще один сервис, успех которого казался невозможным — Kaspi Travel, который был запущен в период пандемии Covid. Однако с момента запуска у сервиса уже почти 5 миллионов клиентов и 67 миллионов покупок. Kaspi Travel постоянно развивается и недавно запустил туры по Казахстану.

«Теперь у казахстанцев есть возможность посетить самые красивые места нашей страны с помощью нашего приложения. Мы вам очень советуем: давайте все вместе будем продвигать внутренний туризм!», — призвал Михаил Ломтадзе.

Kaspi Магазин и Kaspi Доставка сократили расстояние продавец-клиент до пары кликов в приложении. К слову, Kaspi Магазин — это не только про удобство для покупателей и Kaspi Postomat в шаговой доступности для каждого клиента Kaspi, но и про развитие малого бизнеса. Теперь у казахстанских предпринимателей в любом городе есть уникальная возможность предлагать свои товары покупателям по всей стране.

«Я всегда задаю только один вопрос: давайте представим, что не было бы Kaspi Магазина. Какие из иностранных площадок тогда были бы номером один в стране? С помощью нашего магазина малый бизнес может конкурировать со всеми зарубежными интернет-площадками. И мы работаем только с казахстанскими предпринимателями», — отметил Михаил.

И, конечно, нельзя не упомянуть совершенно уникальные госуслуги, что является отдельным источником гордости для каждого казахстанца.

«Госуслуги — это, я считаю, наша совместная с вами гордость. Все, что мы с вами сделали совместно с государственными ведомствами и с министерствами — это уникальный пример. Нигде в мире нет такого, чтобы ты мог переоформить автомобиль или продать, перерегистрировать его, сидя за чашкой чая со своим другом. Это просто нереально. У нас есть цифровые документы, которые мы делаем вместе с госорганами, есть переоформление автомобиля — это самые популярные сервисы. У нас есть замена удостоверения — это вообще гениальный опыт, когда ты можешь прямо в своем приложении сам себя сфотографировать и получить удостоверение личности. Сколько здесь присутствующих пользуется госуслугами? 8 из 10 казахстанцев пользуется госуслугами на Kaspi.kz», — говорит Михаил Ломтадзе.

Очередная презентация инноваций от Kaspi.kz произвела ожидаемый фурор. Теперь осталось дождаться возможности оплатить собственной ладонью любой товар или услугу, или снять средства в банкомате, или же, наоборот — пополнить счет с помощью руки. И можно считать, что новая реальность уже наступила.