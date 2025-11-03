Цифровая революция в глубинке

В СКО сделали уверенный шаг в будущее — в Сергеевке открылся первый в Казахстане районный IT-центр.

Это не просто учебная площадка, а настоящая точка роста цифровых компетенций, где сельская молодежь сможет освоить современные технологии, программирование и искусственный интеллект, не выезжая из родного региона. Открытие центра прошло в рамках поручения Главы государства по развитию цифровых навыков и внедрению инноваций на местах, передает Kazpravda.kz.

Новый IT-центр оснащен современным оборудованием, компьютерными классами и зонами для проектной работы. Здесь будут обучать программированию, робототехнике, веб-разработке и базам данных. В перспективе — запуск акселерационных программ и сотрудничество с вузами и IT-компаниями. В ближайшее время аналогичные центры откроются и в других районах региона. Это позволит сельской молодежи не только получить востребованные профессии, но и реализовывать собственные стартапы, способствуя развитию цифровой экономики области. Райцентр Сергеевка показывает, что инновации могут рождаться не только в столице — будущее создается там, где есть желание и возможности учиться новому.