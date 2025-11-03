Проект по внедрению образовательных инструментов на основе ChatGPT запустили в Казахстане

Об этом стало известно в ходе выступления Главы государства на Форуме стратегических партнеров «Казахстан – территория академического образования».

По словам Касым-Жомарта Токаева, инвестиции в сферу образования и науки — это шаг, направленный на обеспечение светлого будущего Казахстана. Наша страна ставит перед собой высокие цели: модернизировать экономику, сформировать новые производственные секторы, интегрировать технологии искусственного интеллекта во все отрасли и обеспечить развитие Казахстана как полноценного цифрового государства, передает Kazpravda.kz.

«Казахстан сделал уверенный шаг на пути к тому, чтобы стать технологически развитой страной. Не будет преувеличением сказать, что это исключительно важный элемент нашей новой национальной идентичности. Сегодняшние спикеры акцентировали внимание на роли искусственного интеллекта как нового фундаментального двигателя общего глобального прогресса. Действительно, благодаря этой уникальной технологии у человечества есть потенциал для того, чтобы совершить значительный шаг вперед. Ожидается, что к 2030 году вклад ИИ в мировой ВВП превысит 15 триллионов долларов. Но какая именно страна извлечет наибольшую выгоду из развития ИИ? Это чрезвычайно интересный вопрос, требующий всестороннего анализа. И хотя ответ на него, казалось бы, не так уж сложен, мы должны признать, что этот вопрос непосредственно определяет будущее человечества. В Казахстане развитие и всесторонняя интеграция технологий ИИ становятся наивысшим стратегическим приоритетом», — сообщил Президент.

Также он добавил, что особое внимание уделяется подготовке экспертов и специалистов в области ИИ. С этой целью с начала этого года мы запустили программу AI-Sana, которую уже завершили более 540 тысяч студентов.

Кроме того, курсы по искусственному интеллекту введены в качестве обязательной дисциплины во всех школах и университетах. Осуществляется подготовка к открытию IT-университета.

Глава государства также напомнил о договоренностях с компанией OpenAI, достигнутых во время его визита в США в сентябре.

«В результате Казахстан запустил пилотный проект по внедрению образовательных инструментов на основе ChatGPT. Благодаря этим инициативам Казахстан осуществляет комплексную цифровую трансформацию образования, используя потенциал искусственного интеллекта», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним – 21 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.