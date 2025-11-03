4 млн «умных» приборов внедрят в казахстанское электроснабжение

Ожидаемый эффект оценивается в 57 млрд тенге.

Министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании правительства доложил об автоматизации системы учета электроэнергии в Казахстане. Глава Минэнерго отметил, что по этому вопросу наблюдается слабый охват в сетях низкого и среднего напряжения, передает корреспондент Zakon.kz.

«Планируется увеличение доли охвата интеллектуальных систем учета электрической энергии в рамках реализации Национального проекта модернизации энергетического и коммунального секторов (МЭКС). В этой связи в рамках нацпроекта в течение трех лет планируется дооснащение 4 млн „умными“ приборами учета в 27 субъектах электроснабжения», — сказал Аккенженов.

По его словам, ожидаемый эффект оценивается в 57 млрд тенге. Такой результат может быть достигнут за счет сокращения нормативных потерь электроэнергии.

