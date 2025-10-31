Новый всплеск интернет-мошенничеств: количество уголовных правонарушений выросло на 26%

Самым распространенным видом мошенничества остаются ложные SMS и звонки из банков.

В Казахстане наблюдается очередной всплеск интернет-мошенничеств. За девять месяцев текущего года, по данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры (КПСиСУ ГП) РК, в Едином реестре досудебных расследований было зарегистрировано 20,4 тыс. уголовных правонарушений, относящихся к интернет-мошенничеству. В сравнении с аналогичным периодом 2024-го рост составил весомые 26,3%, передает Finprom.kz.

Случаи интернет-мошенничества теперь составляют более половины всех зарегистрированных уголовных правонарушений по статье 190 УК РК («Мошенничество»). Общее же количество уголовных правонарушений по этой статье за три квартала текущего года выросло незначительно: на 3,6%, до 36,1 тыс. случаев.

В региональном разрезе уголовные правонарушения, относящиеся к интернет-мошенничеству, чаще всего регистрировали в Астане и Алматы, а также в Карагандинской и Павлодарской областях. Суммарная доля таких правонарушений на эти четыре региона составила 44,5%, а общее количество — 9,1 тыс. случаев. Меньше всего уголовных правонарушений, относящихся к интернет-мошенничеству, зарегистрировано в Улытауской (207) и Мангистауской (289) областях.

Статистика КПСиСУ ГП РК свидетельствует: резкий скачок количества уголовных правонарушений, относящихся к интернет-мошенничеству, наблюдается впервые с 2021 года, когда рост был еще значительнее — на 51,2% (в 2020-м — на 82,2%).

Показатели раскрываемости подобных правонарушений ниже, чем по тяжким или особо тяжким преступлениям. За январь–сентябрь текущего года раскрываемость уголовных правонарушений, относящихся к интернет-мошенничеству, составила 42,8%. Такая ситуация связана с особенностью этого вида преступности, когда нет физического присутствия нарушителя, а цифровой след преступных действий быстро уничтожается. Судя по статистике за последние несколько лет, досудебное расследование более 70% уголовных дел по фактам интернет-мошенничества в РК прекращается из-за неустановления виновного. В январе–сентябре текущего года показатель уменьшился до 53,9%. То есть, раньше, так и не дойдя до суда, прекращалось расследование по двум из трех подобных уголовных правонарушений, теперь — по одному из двух.

Самый распространенный вид интернет-мошенничества — классический звонок якобы из банка с сообщением о том, что необходимо «обезопасить» свои деньги, перевести их на «безопасный» счет и т. д. За девять месяцев текущего года в полицию обратились тысячи казахстанцев, обманутых таким образом. По данным КПСиСУ ГП РК, зарегистрировано почти 5 тыс. подобных уголовных правонарушений — в 2,2 раза больше, чем за тот же период 2024-го.

Второе место по распространенности занимает размещение в интернете объявлений о предоставлении услуг и, соответственно, обман казахстанцев, желающих их купить по предоплате: 4,4 тыс. случаев, плюс 8,3% к январю–сентябрю 2024 года. Далее следует мошенничество путем оформления онлайн-займов: количество зарегистрированных уголовных правонарушений такого рода выросло на 50,7%, до 4 тыс. случаев за девять месяцев текущего года.

Стоит упомянуть также уголовные правонарушения, связанные с криптовалютами и финансовыми пирамидами: 425 и 1,2 тыс. случаев соответственно.

В июле прошлого года при Национальном банке РК был создан Антифрод-центр. Это организация, помогающая блокировать подозрительные банковские операции. По данным пресс-службы Нацбанка РК, за 10 месяцев благодаря работе сотрудников центра было зарегистрировано более 60 тыс. противоправных инцидентов, предотвращено ущерба на сумму, превышающую 2,5 млрд тг.

В целом ущерб от всех видов мошенничества за три квартала текущего года достиг 116,9 млрд тг. Из них 8,3 млрд тг пришлось на случаи интернет-мошенничества. Вернуть деньги, переведенные обманным путем со счетов доверчивых казахстанцев, очень непросто. Доля ущерба, возмещаемого в рамках досудебного расследования, как правило, невелика. В январе–сентябре 2025-го она составила 37,1%, в предыдущие годы показатель был еще меньше: в пределах 18%-19%.

Вопросы, касающиеся проблемы онлайн-мошенничества, вновь подняли во время правительственного часа в мажилисе РК. Председатель комитета мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе Снежанна Имашева рассказала, что методы мошенников уже опережают усилия государства по борьбе с ними. В качестве основных рисков, способствующих интернет-мошенничеству, были названы низкая цифровая грамотность населения, недостаточный уровень защиты персональных данных, уязвимость банковских систем и т. д.

«Давайте рассматривать потерпевшими не граждан, а банки. Тогда они (банки) смотрели бы на эти преступления по-другому. Статистика сразу снизится. Мы недавно разбирали ситуацию, когда в течение часа пять банков дали семь кредитов человеку. По двум банкам мы запросили детальную информацию. Выяснилось, что менеджеры, оформлявшие эти мошеннические онлайн-кредиты, получили на свои карточки 2%», — отметил депутат Мурат Абенов.

Напомним — 14 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.