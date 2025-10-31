Astana Hub и Yandex Ads Qazaqstan помогут разработчикам развивать мобильные приложения в Казахстане

Увеличение доходов и метрик приложениям обеспечит новая платформа Yandex Ads Boost.

Astana Hub и Yandex Ads Qazaqstan будут масштабировать возможности роста для разработчиков мобильных приложений и обучать их работе с технологическими инструментами. Специально для развития мобильных приложений на рынке Yandex Ads Qazaqstan запускает новую платформу для роста дохода и метрик — Yandex Ads Boost.

В ближайшие месяцы Astana Hub и Yandex Ads проведут серию обучающих мероприятий для резидентов Astana Hub, начинающих стартапов и уже зарекомендовавших себя на рынке проектов. Эксперты расскажут, как запустить продукт с нуля или масштабировать уже готовое решение, найти и удержать клиентов, начать зарабатывать или увеличить доход проекта. Участники узнают, как современные инструменты позволяют выстраивать единую аналитику, тестировать гипотезы и находить новые точки роста для бизнеса.

«Мы инвестируем в развитие технологической инфраструктуры для пользователей и бизнеса в Казахстане. По данным исследования Yandex Qazaqstan, 97% пользователей в РК выходят в интернет со смартфонов. Мобильные приложения — ключевой канал взаимодействия бизнеса и разработчиков со своими пользователями, — отметила Мадина Сейсенгалиева, глава Yandex Ads в Центральной Азии. — Новая платформа Yandex Ads Boost поможет начинающим и зрелым проектам использовать объективные данные для развития продуктов. Качественная реклама расширит пользовательский опыт и создаст дополнительный доход, который можно инвестировать в рост бизнеса. Вместе с партнерами из Astana Hub наши эксперты помогут командам получать максимум от современных технологий для роста приложений в Казахстане и за рубежом».

Yandex Ads Boost объединяет ключевые инструменты экосистемы Yandex Ads для аналитики и монетизации приложений. С их помощью команды могут управлять одним или несколькими приложениями, принимать решения о развитии продуктов на базе актуальных и объективных данных из единого источника. Например, отслеживать техническое состояние приложений, понимать, из каких каналов пришли новые пользователи и как они себя ведут, находить узкие места и разрабатывать новые возможности под потребности разных пользователей.

С помощью платформы компании и разработчики могут быстро и легко начать зарабатывать на своих продуктах. Простые инструменты монетизации позволяют удобно встраивать рекламные блоки в приложении так, чтобы она была полезной и нативной для пользователей. Благодаря этому в приложениях, подключенных к Yandex Ads Boost, показывается реклама от более чем 600 тысяч рекламодателей и 60 DSP-партнеров без дополнительных усилий и ресурсов со стороны разработчиков.

В будущем возможности Yandex Ads Boost расширятся. На платформе появятся инструменты для получения дохода от покупок внутри приложений. Рекламные инструменты помогут привлекать новых клиентов среди аудитории миллионов пользователей сервисов Yandex Qazaqstan и партнеров, а также удерживать существующих клиентов и увеличивать доход.