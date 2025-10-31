Какие смартфоны предпочитают казахстанцы?

Судя по таможенной статистике, общее количество смартфонов, завезенных в Казахстан за январь–август текущего года составило 2,5 млн единиц.

По итогам третьего квартала текущего года мировые продажи смартфонов увеличились на 2,6%, до 322,7 млн единиц. Такие данные приводит IDC. Рост обеспечил премиальный сегмент: потребителей привлекли предлагаемые производителями инновационные продукты с поддержкой искусственного интеллекта, часть нового спроса закрыли люди, которые захотели обновить свой смартфон и купить более новую или «продвинутую» версию. В пятерку популярнейших брендов, как и в прошлом году, вошли Samsung, Apple, Xiaomi, Transsion и vivo, передает Kazpravda.kz.

Лидер продаж — Samsung — за год укрепил позицию на рынке, увеличив свою долю в продажах с 18,4% до 19%. За третий квартал 2025-го в мире купили 61,4 млн смартфонов этого производителя — на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Apple продолжает отвоевывать свою часть рынка: доля бренда за июль–сентябрь 2025-го выросла до 18,2%, а количество проданных смартфонов — до 58,6 млн единиц. Третью строчку в топ-5 популярных брендов заняла китайская корпорация Xiaomi, чья доля в глобальных продажах составила 13,5%. На четвертом и пятом местах расположились другие китайские бренды — Transsion и vivo.

В Казахстане самыми популярными вновь стали смартфоны Apple. Согласно данным Global Stats, в сентябре 2025 года доля «яблочного» бренда в продажах на внутреннем рынке выросла до 44,5%. Если рассмотреть динамику за последний год, iPhone остались лидерами спроса: с сентября прошлого года доля Apple в продажах смартфонов в Казахстане выросла более чем на 6 процентных пунктов. Второе место по популярности заняли смартфоны Samsung. Правда, доля бренда за год уменьшилась с 21,3% до 20,6%. В тройку лидеров также вошел китайский производитель Xiaomi. Впрочем, за год продажи смартфонов этого бренда сильно сократили свой удельный вес на внутреннем рынке РК: с 17,9% до 13,4%.

Судя по таможенной статистике, общее количество смартфонов, завезенных в Казахстан за январь–август текущего года составило 2,5 млн единиц — на 5,2% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Стоимостный объем импорта смартфонов за тот же период сократился более чем на 27%, до 524,3 млн долл.

Главный поставщик смартфонов для Казахстана — Китай. Судя по данным КГД МФ РК, на долю Поднебесной за восемь месяцев текущего года пришлось 54,8% импорта смартфонов в страну. Из КНР в РК ввезли 1,4 млн смартфонов — на 9,8% меньше, чем годом ранее. При этом стоимостный объем поставок сократился сразу на 39,9%. Китай делит казахстанский рынок смартфонов с Вьетнамом, импорт из которого в январе–августе текущего года составил 1,1 млн смартфонов, а доля — 42,2%. Данные КГД МФ РК показывают: Вьетнам значительно (на 25,4%) нарастил стоимостный объем поставок в Казахстан и уже обогнал Китай. Показатель в деньгах достиг 260,5 млн долл. Импорт смартфонов в РК из прочих стран суммарно составил всего 3%.

Что касается цен на мобильные телефоны, с начала текущего года наблюдается рост. Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в январе индекс розничных цен на телефонное и факсимильное оборудование в стране превысил 124%. Далее удорожание ежемесячно шло по нарастающей, а максимальный рост розничных цен наблюдался в мае, когда телефонное и факсимильное оборудование подорожало сразу на 32,7% по сравнению с маем 2024-го. В сентябре текущего года цены на продукцию этой товарной категории выросли на 14,6%.