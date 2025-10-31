ВЖДО внедряет цифровую модель безопасности

Новая стратегия предусматривает активное внедрение современных технологий мониторинга и контроля.

ТОО «Военизированная железнодорожная охрана» (ТОО «ВЖДО») — единственная силовая структура в системе АО «НК «ҚТЖ», обеспечивающая физическую и техническую безопасность стратегических объектов и грузов железнодорожного транспорта, — реализует масштабную цифровую трансформацию. Об этом сообщил генеральный директор ТОО «ВЖДО» Нуржан Алькеев на очередной медиа-встрече в электропоезде «Burabay Express».

Новая стратегия предусматривает активное внедрение современных технологий мониторинга и контроля, радикально меняющих подход к охране железнодорожных объектов и грузов. Центральным элементом цифровой реформы станет создание Центра оперативного управления (ЦОУ), интегрирующего филиалы, контрольные пункты и диспетчерские службы в единое информационное пространство. Это позволит в режиме реального времени отслеживать движение поездов, планируемые технологические окна, участки с повышенными рисками и своевременно усиливать охрану. ВЖДО переходит от пассивного реагирования к активной профилактике рисков — с упреждением потенциальных угроз и более эффективным распределением ресурсов для обеспечения безопасности на всех этапах транспортировки.

Параллельно внедряется интеллектуальная система «QORGAU» — ключевой элемент будущей цифровой модели охраны, разработанный отечественными специалистами специально для нужд железнодорожной отрасли. Система автоматизирует ряд рабочих процессов, сокращает время осмотра подвижного состава на треть и исключает устаревшую практику бумажного документооборота.

Для сотрудников ВЖДО будет реализовано мобильное приложение, позволяющее получать инструкции, фиксировать прибытие и отправление поездов, управлять процессом сопровождения и взаимодействовать с Центром оперативного управления в онлайн-режиме. В дальнейшем функционал приложения будет расширен за счет функции диспетчеризации, расчета заработной платы и службы Help Desk, что обеспечит полную цифровизацию охранного процесса.

Реализация проекта позволит централизовать управление, повысить точность анализа, качество прогнозирования и минимизировать влияние человеческого фактора.

Кроме того, в планах ВЖДО на 2026 год — внедрение воздушного патрулирования с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), оснащенных технологиями искусственного интеллекта. Они будут оперативно выявлять подозрительные активности и потенциально опасные зоны вдоль железнодорожных путей, снижая зависимость от физического присутствия сотрудников и повышая эффективность наблюдения.

Еще одним важным нововведением станет внедрение GPS-пломб, позволяющих отслеживать перемещение поездов и состояние грузов в реальном времени. При нарушении целостности контейнера система автоматически передает сигнал на центральный пульт управления, что обеспечивает мгновенное реагирование мобильных групп.

В перспективе также планируется установка систем видеонаблюдения с интеллектуальной аналитикой и внедрение цифровых видео-жетонов, обеспечивающих непрерывную запись видео- и аудиосигнала с возможностью последующего анализа. Видео-жетоны повысят прозрачность работы и создадут объективную доказательную базу при служебных проверках.

Сегодня ТОО «ВЖДО» включает 11 филиалов, 56 стрелковых команд, 27 стрелковых групп и насчитывает более 7 тысяч сотрудников, работающих круглосуточно по всей железнодорожной сети страны, в том числе — на терминалах, мостах и административных зданиях. Сотрудники сопровождают грузы по всем магистральным маршрутам, включая международный транзитный коридор Китай — Европа, обеспечивая непрерывность движения и безопасность перевозок.

