Россия и Казахстан обсуждают строительство волоконно-оптической линии связи по дну Каспия

30-31 октября в РФ проходит Международный каспийский цифровой форум. Он стал традиционным местом встречи представителей сферы госуправления, бизнес-сообщества и научных кругов, которые заинтересованы в развитии взаимодействия стран Каспийского региона. На мероприятии глава Минцифры России Максут Шадаев сообщил, что совместно с Казахстаном обсуждается строительство волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря. Это необходимо для обеспечения прямой связи между регионами РФ и Арменией, Ираном и Казахстаном, передает Sputnik.

Также он выразил надежду, что проект сможет дать дополнительный стимул для цифровизации прикаспийских государств.

Главными темам Цифрового форума стали развитие международного транспортного коридора «Север-Юг», укрепление торгово-экономических связей между государствами Прикаспийского региона и необходимость межрегионального взаимодействия. Также эксперты обсуждают использование цифровых технологий при решении экологических проблем Каспия, развитие маркетплейсов как основы современной инфраструктуры обслуживания в Прикаспийском регионе и многое другое.

