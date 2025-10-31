Следите за новостями

    Россия и Казахстан обсуждают строительство волоконно-оптической линии связи по дну Каспия

    Проект сможет дать дополнительный стимул для цифровизации прикаспийских государств.

    31 октября 2025 11:00, Profit.kz
    Рубрики: Связь, Интернет, Соседи

    30-31 октября в РФ проходит Международный каспийский цифровой форум. Он стал традиционным местом встречи представителей сферы госуправления, бизнес-сообщества и научных кругов, которые заинтересованы в развитии взаимодействия стран Каспийского региона. На мероприятии глава Минцифры России Максут Шадаев сообщил, что совместно с Казахстаном обсуждается строительство волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря. Это необходимо для обеспечения прямой связи между регионами РФ и Арменией, Ираном и Казахстаном, передает Sputnik.

    Также он выразил надежду, что проект сможет дать дополнительный стимул для цифровизации прикаспийских государств.

    Главными темам Цифрового форума стали развитие международного транспортного коридора «Север-Юг», укрепление торгово-экономических связей между государствами Прикаспийского региона и необходимость межрегионального взаимодействия. Также эксперты обсуждают использование цифровых технологий при решении экологических проблем Каспия, развитие маркетплейсов как основы современной инфраструктуры обслуживания в Прикаспийском регионе и многое другое.

