    В РК откроется филиал индийского топ-университета судебной экспертизы и IT-криминалистики

    В рамках достигнутых договоренностей стороны уделят особое внимание подготовке кадров, а также развитию совместных научных и юридических исследований.

    31 октября 2025 10:00, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Безопасность, Образование, Общество

    Министерство науки и высшего образования совместно с Министерством внутренних дел ведет работу по созданию на базе Академии управления МВД филиала Национального университета судебных наук NFSU (Гандинагар, Индия). Состоялась трехсторонняя встреча с участием министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбек, заместителя министра внутренних дел Айдара Сайтбекова и исполнительного регистратора Национального университета судебных наук Индии Шри Джадежи. В ходе встречи обсуждались вопросы создания филиала NFSU в Казахстане с целью подготовки квалифицированных специалистов для правоохранительных органов страны в области кибербезопасности, цифровой криминалистики, судебной экспертизы и прикладных уголовных расследований.

    По итогам переговоров подписано соглашение об открытии филиала NFSU на базе Академии МВД и запуске образовательных программ двойного диплома.

    В рамках достигнутых договоренностей стороны уделят особое внимание подготовке кадров, а также развитию совместных научных и юридических исследований, направленных на укрепление позиций Казахстана как академического центра Центральной Азии.

    Напомним — 14 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.

