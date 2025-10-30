Вице-министр МИИЦР встретился с жителями Костанайской области

Одной из наиболее актуальных тем для Костанайской области остается обеспечение качественной связью и доступом к интернету.

23 октября Костанае состоялась встреча вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития РК Досжана Мусалиева с жителями региона. Основное внимание в ходе встречи было уделено ключевым направлениям деятельности министерства — совершенствованию государственных услуг, развитию IT-сектора, а также реализации концепции Smart City.

Всего Костанайской области функционирует более 20 отделов по обслуживанию населения.

Как отметил вице-министр, на сегодняшний день государственные услуги предоставляются в электронном формате, при этом 91% из них доступно гражданам через смартфоны. Через приложения Kaspi и Halyk предоставляется 56 видов услуг, которые уже были использованы 33 миллиона раз.

Цифровые решения активно внедряются и в социальной сфере. В рамках проекта «Социальный кошелек» обеспечивается электронная выдача горячего питания для школьников, а также медикаментов и газовых ваучеров для населения. Проект расширяется во всех регионах страны. К «Социальному кошельку» подключены государственные аптеки, что позволило обеспечить выдачу медикаментов по 10 миллионам рецептов.

Помимо этого, в прошлом году были запущены популярные сервисы: «Нацфонд детям», «История владения авто», «Добровольный отказ от участия в азартных играх» и другие. К примеру, сегодня заменить водительское удостоверение можно всего в два клика — этим сервисом уже воспользовались более 7 тысяч казахстанцев (с момента запуска в марте 2025 года).

Особое внимание уделяется информационной безопасности. В текущем году предприняты меры по предотвращению кибератак и недопущению незаконного распространения данных. С целью предотвращения мошенничества на eGov была внедрена функция «Отказ от кредита», которой воспользовалось более 4,5 миллиона человек. Для развития культуры кибербезопасности подготовлены специальные обучающие видеоролики, размещенные на портале eGov. Также запущены бесплатные порталы Citizensec.kz и Nomad Guard. Ими воспользовалось свыше 300 тысяч пользователей, зарегистрировалось более 55 тысяч человек, а более 41 тысячи успешно прошли обучающие курсы.

Кроме того, в городе Костанай проведен семинар-совещание «Digital Shield: регион под защитой», посвященный вопросам обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных.

Вице-министр также ответил на вопросы жителей региона. Одной из наиболее актуальных тем для Костанайской области остается обеспечение качественной связью и доступом к интернету. Планируется обеспечить подключение к широкополосному интернету 302 сельских населенных пункта, что позволит охватить более 82 тысяч человек. Кроме того, в регионе активно развивается мобильный интернет 4G и 5G, проводится работа по устранению «белых пятен» связи.

Министерство реализует развитие искусственного интеллекта по трем ключевым направлениям: формирование институциональной основы, развитие инфраструктуры и человеческого капитала.

С 2018 по 2025 годы проводится космический мониторинг самовольного захвата земель и неиспользуемых коммерческих участков на территории городов Казахстана. В результате мониторинга на территории Костаная выявлено 107 незарегистрированных земельных участков, из них 19 — с нарушением границ, а 88 — отдельно стоящих объектов строительства.

